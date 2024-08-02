  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,73 değer kaybederek 497,85 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,33 düşüşle 17.661,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 azalarak 7.251,8 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederek 8.174,71 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,55 düşüşle 32.018,82 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 1,09 değer kazanarak 1,091 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşmesi nedeniyle resesyon endişelerinin artması, piyasalarda düşüşe neden oldu.

Intel'in yılın ikinci çeyreğindeki satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilemesinin ardından şirketin hisselerindeki değer kaybı, piyasadaki diğer yarı iletken üreticisi şirketlerin hisselerine de yansıdı.

Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri günü yüzde 11,18 değer kaybıyla kapattı. Almanya merkezli enerji şirketleri RWE ve Siemens'in hisseleri de sert düştü.

Küresel pay piyasalarında yatırımcıların odağında, bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları bulunuyordu.

Ekonomi
ABD'de resesyon endişesi satış baskısını derinleştirdi
ABD'de resesyon endişesi satış baskısını derinleştirdi
KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi
KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi
Bakan Yumaklı: Günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz
Bakan Yumaklı: Günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz
Emlakta yeni dönem: İlan veremeyecekler
Emlakta yeni dönem: İlan veremeyecekler
Reel sektörün döviz açığı son 27 ayın en yüksek seviyesinde
Reel sektörün döviz açığı son 27 ayın en yüksek seviyesinde
Dün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptı
Dün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptı