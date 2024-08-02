Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,73 değer kaybederek 497,85 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,33 düşüşle 17.661,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 azalarak 7.251,8 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederek 8.174,71 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,55 düşüşle 32.018,82 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 1,09 değer kazanarak 1,091 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşmesi nedeniyle resesyon endişelerinin artması, piyasalarda düşüşe neden oldu.

Intel'in yılın ikinci çeyreğindeki satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilemesinin ardından şirketin hisselerindeki değer kaybı, piyasadaki diğer yarı iletken üreticisi şirketlerin hisselerine de yansıdı.

Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri günü yüzde 11,18 değer kaybıyla kapattı. Almanya merkezli enerji şirketleri RWE ve Siemens'in hisseleri de sert düştü.

Küresel pay piyasalarında yatırımcıların odağında, bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları bulunuyordu.