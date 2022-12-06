Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların küresel merkez bankalarının gelecekteki politikalarına ilişkin endişelerinin devam etmesinin ardından teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 azalarak 438,92 puana indi.
Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,40 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 01,4 azalışla 6.687.79 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 14.343,19 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 7.521,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kaybederek 24.265,45 puana düştü.
Euro/Dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 1,048 seviyelerinde işlem gördü.