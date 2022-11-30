Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 440,04 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 artarak 7.573,05, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 14.397,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 yükselerek 6.738,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 24.610,29 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,05 değer kaybederek 1,032 seviyelerinden işlem gördü.
Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklanırken Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9'lik büyüme kaydetti.
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.