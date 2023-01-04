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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yeni yıla ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,34 artışla 439,99 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.585,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,30’luk artışla 6.776,43 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,18 artışla 14.490,78 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,74’lük yükselişle 24.860,56 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,69’luk artışla 1,062 seviyelerinde seyrediyor.