Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 450,22 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 artarak 7.794,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 15.058,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 6.975,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 artışla 25.733,96 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,77 değer kazanarak 1,084 seviyelerinden işlem gördü.