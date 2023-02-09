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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla 462,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 artarak 7.911,15, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 15.523,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 yükselerek 7.188,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,26 artışla 27.503,75 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 1,075 seviyelerinden işlem gördü. ​​​​​​​