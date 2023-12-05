Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Otomotiv şirketlerinin hisseleri gün içerisinde yüzde 1,2 değer kazanırken, madencilik şirketlerinin hisseleri ise yüzde 0,9 değer kaybetti.

Ericsson hisseleri, AT&T ile yeni nesil bir telekom ağı kurmak için yaptığı anlaşmanın ardından yüzde 4,4 oranında değer kazanırken, Nokia’nın hisseleri ise yüzde 8,4 oranında değer kaybetti.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımlandı. AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8,7 azaldı. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 9,4 düştü.

Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2 artacağı, yıllık yüzde 9,5 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise çok yakın seviyede gerçekleşti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 0,9 puan artışla 52,7'ye çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. ISM hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 52,7'ye çıktı.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52 değerini alacağı yönündeydi. Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, ekimde 51,8 olarak kaydedilmişti.

İngiltere'de hizmet sektörü bu yılın kasım ayında beklentinin üzerinde büyüme kaydetti.

S&P Global/CIPS tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, 50,9 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI verisi ekimde 49,5 olarak açıklanmıştı.

Moody’s, Çin’in kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Çin’in “A1” seviyesinde olan yerel ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notlarının teyit edildiği, ülkenin kredi notu görünümünün ise durağandan negatife düşürüldüğü belirtildi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artarak 467,62 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 7.386,99 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78’lik artışla 16.533,11 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56’lık artışla 30,082,88 puandan kapandı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalarak 7.489,84 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 21.25 itibarıyla yüzde 0,452 azalışla 1,079 seviyelerinde seyrediyor.