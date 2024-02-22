Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 artışla 495,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.684,49, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 değer kazanarak 17.370,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 7.911,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 artışla 32.356,26 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla 1,081 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx 600 endeksi, ekonomik toparlanma beklentilerinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanmış oldu.

İngiltere'de Rolls-Royce'un hisseleri, 2023 yılı karındaki artışın ardından yüzde 7,8 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e geriledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.

ECB, geçen yıl için enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.