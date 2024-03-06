Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artışla 498,21 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artarak 7.679,31, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 17.716,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 7.954,74 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 artışla 33.363,84 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 1,091 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.
Almanya'nın ihracatı ocakta yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı