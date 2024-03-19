Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 505,23 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.738,3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 17.987,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselerek 8.201,05 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 artışla 34.262,36 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,08 gerileyerek 1,086 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Fed'in yarın yapacağı toplantı sonucuna ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günü vereceği faiz kararına odaklandı.
Öte yandan Japonya Merkez Bankası, politika faizini 17 yılın ardından artırdı ve önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.