Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 artışla 509,77 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,88 artarak 7.882,55, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 18.179,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 8.179,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 34.327,95 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.59 itibarıyla yüzde 0,57 gerileyerek 1,086 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Fed'in politika faizini sabit bırakması ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğini açıklamalarını olumlu karşıladı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek 1,50'ye indirdi.