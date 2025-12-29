Avrupa borsalarında barış fiyatlaması: Savunma hisseleri negatif ayrıştı

Barış ihtimalinin güç kazanmasıyla birlikte yatırımcıların risk algısı değişirken, savunma şirketleri hisse performanslarında piyasadan negatif ayrıştı.

Savunma hisselerinde barış fiyatlaması

Barış ihtimalinin güç kazanmasıyla birlikte yatırımcıların risk algısında değişim yaşanırken, Avrupa borsalarında savunma sanayi hisseleri negatif ayrıştı. Ukrayna’daki savaşa ilişkin müzakere sürecinin gündemde kalması, savunma şirketlerine yönelik satış baskısını artırdı.

Savunma hisselerinde gerileme

Avrupa pay piyasalarında savunma sanayi hisseleri, barış sürecine ilişkin açıklamaların ardından zayıf bir performans sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, savunma sektöründe satışlar hız kazandı. İtalyan savunma şirketi Leonardo’nun hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kaybederken, Kongsberg, Hensoldt, Rheinmetall ve Saab hisselerinde düşüşler yüzde 2 ila yüzde 3 aralığında gerçekleşti. Havacılık ve savunma sektörünü izleyen Stoxx Europe endeksi de yüzde 1’in üzerinde geriledi.

Avrupa endekslerinde dengeli görünüm

Genel piyasa görünümünde ise savunma hisselerinden ayrışan daha dengeli bir tablo öne çıktı. Avrupa genelini kapsayan Stoxx 600 endeksi sınırlı yükselişle rekor seviyelere yakın seyretti. İngiltere’de FTSE endeksi hafif artış kaydederken, Fransa’nın CAC 40, Almanya’nın DAX ve İtalya’nın FTSE MIB endeksleri sınırlı düşüşlerle işlem gördü. Fransız biyoteknoloji şirketi Abivax, erken işlemlerde yüzde 3’ü aşan yükselişiyle mavi çip hisseler arasında öne çıktı.

Düşük hacimli işlemler öne çıkıyor

Yıl sonu dönemi ve devam eden tatil takvimi nedeniyle Avrupa piyasalarında işlem hacimlerinin görece düşük seyretmesi bekleniyor. Piyasalarda temkinli bir duruş hâkim olurken, yatırımcıların büyük ölçekli pozisyon değişikliklerinden kaçındığı görülüyor.

Barış görüşmeleri emtia piyasasını etkiledi

Trump ve Zelensky, savaşı sona erdirmeye yönelik temaslarda ilerleme sağlandığını ancak çözümü zor bazı başlıkların hala masada olduğunu açıkladı. Bu değerlendirmeler, kısa vadede kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik beklentileri sınırlı tuttu. Gelişmeler emtia piyasasınada yansıdı. Yatırımcıların olası bir anlaşmanın arz dengeleri üzerindeki etkisini fiyatlamasıyla petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) varil başına 57 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Brent petrol 61 dolar bandında işlem gördü. Her iki kontrat da önceki seansta yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmişti.

Müzakerelerde öne çıkan başlıklar

Trump yönetimi, yıl sonuna kadar bir barış anlaşması hedefini gündemde tutmuştu. Ancak Rusya’nın talep ettiği toprak düzenlemeleri ile Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin beklentiler arasındaki farklar, müzakerelerin önündeki temel engeller olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin ardından konuşan Zelensky, 20 maddelik barış planının büyük bölümünde uzlaşı sağlandığını ve güvenlik garantileri konusunda mutabakata yaklaşıldığını söyledi. Trump ise sürece ilişkin daha temkinli bir değerlendirme yaptı.

Değerli metallerde dalgalı seyir

Değerli metaller tarafında ise oynak bir görünüm izlendi. Gümüş, kısa süreli yükselişlerin ardından kazançlarının bir bölümünü geri vererek ons başına 75 dolar civarında dengelendi. Altın fiyatları ise yaklaşık yüzde 1’in üzerinde düşüşle 4.500 dolar seviyesinin altına geriledi. Avrupa piyasalarında gün içinde öne çıkan önemli bir bilanço ya da makroekonomik veri akışı bulunmuyor.