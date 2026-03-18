Avrupa deneyimli Türk şoförlerin peşine düştü

Avrupa’nın ardından ihracatının önemli bir kısmı karayolu taşımacılığı ile gerçekleştiren Türkiye’de de şoför krizi yaşanmaya başlandığına dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan yardımcısı Ömer Gülen, gençleri ehliyet alarak TIR şoförü olmaya davet etti. Ülkemizde bu anlamda ciddi bir altyapı olduğuna dikkat çeken Gülen, şöyle konuştu:

“Ülkemizde çok güçlü bir altyapı var ama bu çok iyi değerlendirilmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Genç nüfusun bu alana yönlendirilmesi ile açığın rahat kapatılabileceğini düşünüyoruz. Lojistik Meslek Yüksek Okullarında okuyan çocuklar SRC sürücü belge ihtiyaçlarının tamamının karşılayacak derslerin çoğunu görüyorlar. Buradan mezun olduklarında hepsi beyaz yaka olmak zorunda değiller. Zaten olma imkanları da yok. Dernek olarak burada eğitim alan gençlerin bir sürücü adayı olarak mezun olmaları için bir proje başlattık “

Dernek olarak Türkiye’de kadın sürücü sayısını artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu da ifade eden Gülen, “ Derneğimizin kadın sürücülerle ilgili geliştirdiği güzel projeler var. Şu anda sektörde kadın sürücü sayısı her geçen gün çoğalmaya başladı. Bakanlığımızın da bu konuda teşvik ve destekleri var. Derneğimizde de kadın şoför yetiştirmekle alakalı özel eğitim merkezi kuruldu. Biz bunun yanına gençleri de ekledik. Çokta rağbet görüyor. Özellikle kadınlar çok başarılı bu tip projelerle hem gençlerimizi iş sahibi yapmaya hem de sektörün ihtiyacı karşılanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Tecrübeli şoförleri ülkelerine çekmek istiyorlar

Avrupa’da da çok büyük şoför eksikliği ve sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Gülen,” Avrupa ülkeleri Türkiye’den tecrübeli şoförleri kendi ülkelerine çekmek için bazı projeler üretiyorlar. Bu arada yakın tarihte İspanya’nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile bir anlaşma yapması sektörde tepki çekti. Çünkü bizim kendi açığımız var. Bununla ilgili Bakanlıkla görüşmelerimiz oldu. Avrupa’ya kaçışları engellemek için bizim devlet desteğine ihtiyacımız var. Şoförlerimizin birçoğu Avrupa’da çalışmak için arayış içine girdiler. Oradaki rakamlar bize göre kıyaslandığında yüksek. Gençler bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Sorunu önlemek için sektör olarak devletimizle görüşüyoruz Bu iş gücünün dışarıya kaçmasını engelleyecek girişimleri yapıyoruz. Ama son yıllarda artmaya başlayan Kadın şoför sayısı sektöre destek olacak diye düşünüyorum” dedi.

Konuşmasında bu alanda devletten beklentilerinin şoförlerde uygulanmakta olan yaş sınırının kaldırılması olduğunu vurgulayan Gülen, “ Normalde 65 yaşına gelen uluslararası şoför olamıyordu. Devletimizle yaptığımız görüşmelerde bu kanun değişikliği ile kalıcı olarak 69 yaşa yükseltildi. Fakat biz bunun 6’la da sınırlandırılmasını istemiyoruz çünkü Avrupa’da yaş sınırı yok. Sağlığı uygun olan işine devam edebiliyor. Bizim ülkemiz de de bu yapıya geçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bu yaşlarda gençlere taş çıkartacak şoförlerimiz var” diye konuştu.

Sektörünün vize sorunu çözüm bulmalı

Sektörün en büyük sonlarından birisinin de vize problemi olduğunu söyleyen UND Başkan yardımcısı Gülen, kapılarda uzun süre beklemelerin üyelerini zora düşürdüğünü söyledi. Gülen,” Gümrük Birliğine taraf bir ülkeyiz ve bu birlik mallar serbest dolaşıma tabidir diyor. Ama malı taşıyan araba ve şoförü bundan muaf. Yani bu yükün kendi ayakları üzerinde gitme şansı yok. Oysa aynı sistem içinde serbest dolaşıma tabi olması gerek. Bir anlamda gizli bir ambargo uygulanıyor. Bu uygulama sadece lojistik sektörünü vurmuyor, üretimi de etkiliyor. Vize problemi nedeniyle 10-15 günde Avrupa’ya varan araçlarımız var. Ayrıca özellikle gidişlerde Bulgaristan’da uzun süre beklemeler sektörün sorunu “dedi.

İşlemler tek gümrükte çözüm bulmalı

Lojistik sektörünün yurt içinde gittikleri her nokta da ayrı ayrı gümrük işlemine tutulmasının da bir diğer önemli konu olduğunu vurgulayan Gülen, bu konuda da şunları söyledi:

“Avrupa da bu bir kere yapılır sonrasında gerek kalmaz. Ama Türkiye’de gidilen her gümrükte ayrı ayrı işlem ve tescil işleri ile uğraşılıyor. Araçta 20 müşterinin malı var. Girdiğiniz ilk gümrükte mesela bir masanın gümrük beyanını vermeden diğerlerine devam edilmiyor. Çok dile getirdik Gümrük Beyan Sistemi antrepoda beklerken süreç işlesin bir ürün için aracı ve diğer yükleri bekletmeyelim talebinde bulunduğumuz halde hala çözülmedi. Yani dışarda Almanya’dan çıktıktan sonra Avrupa’yı boydan boya gezersiniz ama Türkiye’de her gümrükte aynı işlemi yapmak zorunda kalıyoruz. Getirdiğimiz yükün ithalat beyanı bitmeden antrepolara indiremiyoruz. Bunun bizim sorumluluğumuz da olmaması lazım. Ayrıca e-irsaliye ye geçilmesini istiyoruz. Böylece fabrikaya giren yabancı plaka araçların yük almamasını sağlayacağız. Vergisiz taşımacılığı önlemiş olacağız. Ayrıca bu sistemle yabacı plakalı araçların Türkiye içinde ilden ile çalışmalarının önüne geçilmiş olacak. Böylece kendi şirketlerimize de korumuş olacağız.”