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Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanbul Havalimanı ilk sırada

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan haftasında günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Haber Merkezi
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Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanbul Havalimanı ilk sırada
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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