Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye önemli ziyaret

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, 24-28 Kasım tarihleri ​​arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Renaud-Basso Ankara ve İstanbul'da toplantılar planlıyor.

Dört günlük ziyarette özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri (STK) ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapılacak

Renaud-Basso, Ankara'da bakanlarla bir araya gelecek. Ayrıca, EBRD tarafından desteklenen ve 2030 yılına kadar 5 milyar ABD doları yatırım yapmayı hedefleyen bir girişim olan Türkiye Endüstriyel Karbon Giderme Yatırım Platformu'nun (TIDIP) lansmanına katılacak.

Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Renaud-Basso ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşmelerde bulunacak.

EBRD Başkanı, Ankara'daki yoğun seyahat programının yanı sıra İstanbul'da bir proje törenine de katılacak ve burada İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.

EBRD Başkanı ayrıca diplomatik yetkililer ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.

EBRD Başkanının ziyaret sırasında, geçen yılki yıkıcı depremlerin ardından ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçlayan projeler de dahil olmak üzere bir dizi yeni projeyi duyurması bekleniyor.

“Türk ortaklarımızla toplantılar yapmayı dört gözle bekliyorum”

Renaud-Basso ziyaret ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye uzun zamandır EBRD'nin önemli bir ortağıdır ve sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik dayanıklılığa olan ortak bağlılığımız güçlenmeye devam ediyor. Bu ziyaret, Türkiye'nin kapsayıcı büyüme, yenilikçilik ve daha yeşil bir gelecek vizyonunu destekleme konusundaki kararlılığımızı yeniden teyit ediyor. Birlikte ilerlemeyi sağlamak için yeni fırsatları keşfederken Türk ortaklarımızla üretken toplantılar yapmayı dört gözle bekliyorum."

2023 yılında EBRD, Bankanın depremden etkilenen şehirlerin toparlanma ve yeniden inşa ihtiyaçlarına verdiği güçlü yanıtla Türkiye'ye rekor düzeyde, 2,5 milyar euro yatırım yaptı.