Avrupa LNG ithalatı haftalık yüzde 20 arttı

Montel-Foreks'in haberine göre, Avrupa'nın bu hafta yaklaşık 2,7 milyar mᶟ yüklü 30 gemiyi teslim alması bekleniyor.

Kesintiler ve Asya'da teklif edilen yüksek fiyatlar nedeniyle ithalat Haziran ayında azalmış bulunuyor. 12 Haziran ile başlayan haftada Avrupa, 12 Eylül'den bu yana en düşük miktar olan 2,5 milyar mᶟ LNG ithal etmişti.

Bölgenin Haziran ayında şu ana kadarki LNG ithalatı aylık %10 düşüşle 11,5 milyar mᶟ oldu. Mayıs ayı, 15,5 milyar metreküp ile rekor seviyedeki dördüncü en büyük aylık arz olarak kaydedilmişti.

Avrupa, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus arzında oluşan eksikliği dengelemek için LNG'ye bağımlı bulunuyor.