Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christie Lagarde: 2025'e kadar yol engebeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christie Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenlediği forumda konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile bir oturuma katılan Lagarde, "Dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydettik" dedi. "2025'e kadar yolun engebeli olmasını bekliyoruz" diyen Lagarde, enflasyonun doğru yönde ilerlediğini de sözlerine ekledi.

CNBC-e'nin haberler/ecb-baskani-lagarde-dezenflasyonda-oldukca-ilerleme-sagladik-h1327">aktardığına göre, Lagarde, mamul mallardaki fiyat artışının yüzde 2'nin altında kalarak genel endeksi dengelemesi nedeniyle hizmet enflasylonunun yüzde 2'ye düşmesine ihtiyaç olmadığını vurguladı.