Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi?

Ebury'den Matthew Ryan, enflasyonun eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin altına düştüğünü gösteren verilerin ardından, Euro Bölgesi faiz oranlarında bu ay bir indirim daha yapılmasının “kesin” göründüğünü söyledi.

Ryan, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonun da gevşemesiyle birlikte, ECB'nin fiyat artışlarının kontrol altına alındığından emin olabileceğini söyledi.

Bu arada Euro Bölgesi ekonomisi aşağı yukarı durgunlaşıyor ve iş dünyası anketleri Euro Bölgesi özel sektöründe faaliyetlerin yavaşladığına işaret etti.

Ryan'ın müşterilere gönderdiği notta, bu durum ECB'nin bu ay içinde ikinci kez, aralık ayında ise üçüncü kez faiz indirimine gitmesine yol açacağını savundu.