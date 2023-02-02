Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 3'e çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB, gecelik mevduat oranını yüzde 2,5 seviyesine, gecelik borç verme oranını yüzde 3,25 seviyesine çıkardı.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekti.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan ve aralıkta 50 baz puan artırmıştı.

Bilanço küçültme Mart'ta

ECB'nin faiz artırım hamlesi, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bugün erken saatlerde yaptığı 50 baz puanlık ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün yaptığı 25 baz puanlık artışının ardından geldi.

ECB, aldığı yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 8,5 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, daha fazla faiz artışının da masada olduğuna işaret etti.

ECB karar metninde, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarını kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, “Banka Yönetim Konseyi, martta yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli” denildi.

Açıklamada, faiz oranların enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyede tutulacağı belirtilerek, planlandığı gibi mart ayından sonra bilançonun küçültülmeye başlanacağı kaydedildi.

Lagarde'dan 'faiz' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardında yaptığı açıklamada, "Mart ayında faizleri 50 baz puan daha artırmayı değerlendiriyoruz" şeklinde belirtti. Lagarde, büyümenin zayıf kalmasını beklediklerine vurgu yaparken, 'İşsizlik artabilir' dedi.

ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek enflasyon, sıkı finansman koşulları harcama ve üretimi zayıflatıyor

Artan ücretler satın alma gücünü biraz onardı

Ekonomi beklenenden daha dirençli, gelecek çeyreklerde toparlanmalı

Mali önlemler enflasyonist baskıları şiddetlendirebilir, ECB'nin yanıtının daha güçlü olması gerekebilir

Aralık'ta enerji fiyatları beklenenden daha düşük oldu

Enflasyon görünüm riski daha dengeli

Tüm makul senaryolarda ciddi faiz artışı gerekiyor

Hız ve seviyeyi değerlendirmemiz gerekecek

Şubat ve Mart'ta 50 baz puan üzerinde genel uzlaşma vardı

Çekirdek enflasyon baskıları, mali önlemler ve ücretlerin hepsi Mart'ta 50 baz puanlık artışı garanti ediyor