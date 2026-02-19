Avrupa Merkez Bankası üyesi Cipollone: Dijital Euro bankalara milyarlarca euroluk fatura çıkaracak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Piero Cipollone, dijital euronun hayata geçirilmesinin Avrupa bankalarına dört yıl içinde 4 ila 6 milyar euro arasında maliyet yükleyebileceğini açıkladı.

Cipollone, yaptığı açıklamada kurumun üzerinde çalıştığı yeni dijital merkez bankası parasının kurulum maliyetinin yaklaşık 1,3 milyar euro olarak tahmin edildiğini belirtti. İşletme maliyetlerinin ise 300 milyon euro civarında olacağını ifade eden Cipollone, bu rakamın yıllık mı yoksa toplam mı olduğunu açıklamadı.

Cipollone, "Bankalardan aldığımız göstergelere dayanarak yaptığımız tahminler, dört yıllık uygulama maliyetinin 4 ila 6 milyar euro arasında olduğuna işaret ediyor; bu rakam bankaların BT sistem bakımına her yıl harcadığı tutarın yaklaşık yüzde 3'üne karşılık geliyor" dedi.

ECB, dijital euroyu ihraç edebilmek için AB mevzuatının yürürlüğe girmesini bekliyor.