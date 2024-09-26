Avrupa ucuz kaldı! İstanbul’dan daire fiyatına Roma'dan ev alınabiliyor

Yüksek enflasyonla birlikte İstanbul’da konut fiyatları ciddi oranda arttı. 2015 yılından bu yana Türkiye’de kademeli olarak artan konut fiyatları artık birikimi olan çalışanlara da alım fırsatı vermiyor. İstanbul’daki bir dairenin fiyatı Avrupa’nın önde gelen pek çok şehri ile yarışıyor.

Roma Avrupa’nın en ucuzu

Wall Street Journal, Avrupa'nın ünlü kentlerinde 1+1 daire fiyatlarını listeledi. Roma fiyatlar açısından büyük Avrupa kentleri arasında 'en ucuz' kaldı. Avrupa'daki diğer lüks konut piyasalarıyla karşılaştırıldığında, alıcılar İtalya'nın başkenti Roma'dan paralarının karşılığının daha fazlasını elde ediyor.

Uygun fiyatlı lüks

Immobiliare.it adlı emlak sitesine göre, Roma'da Ağustos ayı itibarıyla ortalama konut fiyatları metrekare başına 350 dolar civarındaydı. Bu rakam, İtalya'nın Floransa ve Bologna şehirlerinden daha az, Milano'dan ise üçte bir oranında daha az olduğunu gösteriyor.

Uluslararası emlak şirketi Savills'in tarihi şehir merkezlerinin dışındaki daireleri inceleyerek hazırladığı uygunluk endeksine göre, Roma'da tek yatak odalı bir daire, Avrupa'nın büyük şehirlerinin ortalamasından çok daha uygun fiyatlı olup, Barselona, ​​Amsterdam ve Viyana'nın altında yer alıyor.

Roma'da bir çalışan 4 yılda ev sahibi olabiliyor

Savills'e göre, ortalama gelir elde eden bir Romalının daireyi satın alabilmesi için sadece dört yıllık maaşı yeterli olurken, bir Parislinin bunun iki katı yani 8 yıla ihtiyacı var.

İstanbul’da daire fiyatına Roma'dan ev alınabiliyor

Roma'da tarihi alanların dışındaki bölgelerde 1+1 fiyatına İstanbul Bahçelievler'de 2+1, 80 metrekare genişliğinde yeni binada ev alınabiliyor. Ortalama konutun m2 fiyatı Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul’da 40.805 TL, Ankara'da 22.593 TL ve İzmir'de 35.000 TL’ olarak hesaplandı.

Artışlar dengede kaldı

2023'te 1,1 milyon doların üzerindeki ev satışlarını pandemi öncesi 2019 seviyeleriyle karşılaştırıldığında, Roma'daki fiyatların yüzde 4 arttığı, lüks seviyedeki işlem sayısının ise yüzde 3,6 arttığını gösteriyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde genel gayrimenkul fiyatları bir yıl öncesine göre ise yüzde 3 arttı.

Avrupa’da 1+1 ortalama daire fiyatları

Londra 645 bin dolar

Paris 612 bin 512 dolar

Münih 586 bin 760 dolar

Oslo 409 bin 543 dolar

Kopenhag 394 bin 543 dolar

Amsterdam 392 bin 395 dolar

Viyana 388 bin 067 dolar

Roma 244 bin 544 dolar