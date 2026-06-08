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Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye 100 milyon Euro finansman

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 100 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye 100 milyon Euro finansman
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 100 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre söz konusu kredi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Kredi anlaşması, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında hayata geçirilecek.

TKYB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) arasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında 100 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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