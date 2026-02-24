Avrupa yeni bir jeopolitik eşikte mi?

Avrupa uzun süre küresel sistemde ekonomik ağırlığı yüksek ancak stratejik iddiası sınırlı bir aktör olarak hareket etti. Güvenliğini büyük ölçüde ABD’nin sağladığı çerçeveye dayandıran, üretim ve ticarette ise Çin’le kurduğu derin entegrasyondan beslenen bu model, istikrarlı dönemlerde verimli görünüyordu. Ancak son yıllarda peş peşe gelen kırılmalar bu mimarinin dayanıklılığını sorgulatmaya başladı. Ukrayna savaşıyla sertleşen güvenlik ortamı, enerji piyasalarındaki oynaklık ve küresel tedarik hatlarında yaşanan aksamalar, Avrupa’nın dış bağımlılıklarını daha görünür hale getirdi. Büyüme odaklı yaklaşımın yerini, riskleri azaltmaya ve karar alanını genişletmeye dönük bir arayış alıyor.

Güvenlik, enerji ve sanayide eş zamanlı dönüşüm

Avrupa başkentlerinde “stratejik otonomi” artık soyut bir söylem değil. Savunma bütçelerinin artırılması, ortak askeri üretim projeleri ve savunma sanayii içinde daha sıkı koordinasyon bu yönelimin ilk işaretleri. NATO çerçevesi korunuyor; ancak ABD iç siyasetindeki keskin yön değişimleri, Avrupa’yı kendi askeri kapasitesini güçlendirmeye itiyor. Washington’daki her seçim sonucunun kıta güvenlik mimarisini doğrudan etkilemesi, Brüksel’de uzun vadeli planlamayı daha karmaşık hale getiriyor.

Çin'le ilişkilerde ise daha ince ayarlı bir denge gözetiliyor. Avrupa, Çin pazarından kopabilecek durumda değil; otomotivden kimyaya kadar pek çok sektör bu ticari bağlara dayanıyor. Buna karşılık kritik altyapılar, liman yatırımları, 5G ağları ve ileri teknoloji üretimi söz konusu olduğunda güvenlik perspektifi ağır basıyor. “Ekonomik ortak” ile “sistemik rakip” tanımlarının aynı çerçevede kullanılması, bu ikili yaklaşımın yansıması.

Avrupa’nın yeni hedefi iki süper güç arasında savrulmamak. ABD ile ittifakı sürdürürken Çin’le ekonomik ilişkileri tamamen kesmeden, her iki aktöre bağımlılığı azaltacak bir denge kurmak. Bu tercih daha maliyetli olabilir; ancak karar alma kapasitesini genişleten bir model anlamına geliyor.