Avrupa’da açıklandı; Karali Çay’a Kalite Ödülü

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesi’ne Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert, DEİK Türkiye – İsviçre İş Konseyi Başkanı Zeki Yıldırım, Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Karali Çay,19. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi’nde bir kez daha Avrupa Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü törene katılan Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali aldı.

“AR-GE’ye önem veriyoruz”

Mustafa Karali törende yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne nihai tüketici taleplerini dikkate alarak memnuniyet odaklı ilerlediklerini ve kaliteden taviz vermeden üretim sağladıklarını vurguladı. Karali, Avrupa’da yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde organik ürünlere duyulan ihtiyacı tespit ettiklerini belirterek, “2005 yılında Türkiye’de organik tarım sertifikasına sahip ilk organik çay üretimini gerçekleştiren şirket olarak, ürünlerini nihai tüketicilerin beğenisine sunduk. Çay dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Türkiye’nin çay üretim kalite standardına bakıldığında; diğer çay üreticisi ülkelerinden ayıran özelliği, Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi iklimin koşullarına bağlı olarak kışın çay bahçelerine kar yağdığından bitki üzerinde haşere oluşmadığını ve kimyasal ilaçlara maruz kalmadığı görülüyor. 2015 yılı sonrası yeşil çay Ar-Ge çalışmalarını başlatarak, 2020 yılında yeşil çay üreterek paketleyip satışa sunduk. 2021’de ise Türkiye’de ilk organik yeşil çayı üreterek nihai tüketicilerin beğenisine sunduk” dedi.