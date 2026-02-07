Avrupa’da asgari ücret tartışması büyüyor: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Euronews’in haberine göre, Eurostat verilerine dayanan hesaplamalar Avrupa Birliği’nde yaklaşık 12,8 milyon çalışanın asgari ücret veya altında gelir elde ettiğini gösteriyor. Bu nedenle birçok çalışan, yeni yılda yapılacak asgari ücret artışlarını yakından takip ediyor.

Ancak 2026 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücretle çalışanların yaklaşık üçte birinin, Temmuz 2025’e kıyasla herhangi bir ücret artışı almadığı belirtiliyor. Dört ülkede ise son bir yıl içinde asgari ücrette hiçbir artış yapılmadı.

En yüksek asgari ücret Lüksemburg’da

AB ülkeleri arasında aylık brüt asgari ücretler geniş bir aralıkta bulunuyor. 2026 başı itibarıyla en yüksek asgari ücret 2.704 Euro ile Lüksemburg’da uygulanırken, Bulgaristan 620 Euro ile listenin en alt sırasında yer aldı.

Aday ülkeler de dahil edildiğinde ise Ukrayna 173 Euro ile en düşük asgari ücrete sahip ülke olurken, Moldova’da bu rakam 319 Euro seviyesinde bulunuyor.

Beş Avrupa ülkesinde asgari ücret 2.000 Euronun üzerinde bulunuyor. Lüksemburg’un ardından İrlanda 2.391 Euro, Almanya 2.343 Euro, Hollanda 2.295 Euro ve Belçika 2.112 Euro ile öne çıkıyor. Fransa’da asgari ücret 1.823 Euro seviyesinde yer alırken, komşu İspanya’da bu rakam 1.381 Euroya kadar geriliyor.

Eurostat, asgari ücretleri üç kategoriye ayırıyor. Buna göre 1.500 Euronun üzerindeki ülkeler üst grubu oluştururken, 1.000-1.500 Euro aralığı orta segmenti, 1.000 Euronun altındaki ülkeler ise düşük gelir grubunu temsil ediyor. İspanya, Slovenya, Litvanya, Polonya, Kıbrıs, Portekiz, Hırvatistan ve Yunanistan orta grupta yer alıyor.

Avrupa’nın yarısında asgari ücret 1.000 Euro'nun altında

AB üyesi 22 ülke ile aday ülkelerin dahil edildiği toplam 29 ülkenin 15’inde asgari ücret 1.000 Euronun altında bulunuyor. Bu grupta tüm AB aday ülkeleri ile Doğu Avrupa’daki bazı ülkeler yer alıyor.

Asgari ücret Çekya’da 924 Euro, Macaristan’da 838 Euro, Romanya’da 795 Euro, Türkiye’de 654 Euro ve Arnavutluk’ta 517 Euro seviyesinde bulunuyor. Üç aday ülkede asgari ücretin Bulgaristan’dan daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Veriler, Avrupa’da nominal ücret seviyeleri açısından Batı ve Doğu ülkeleri arasında belirgin bir fark bulunduğunu ortaya koyuyor.

Satın alma gücü farkı azaltıyor

Ülkeler arasında yaşam maliyetlerinin farklı olması nedeniyle asgari ücretlerin satın alma gücü standardına (PPS) göre değerlendirilmesi daha gerçekçi karşılaştırmalar yapılmasını sağlıyor. PPS, her ülkede aynı mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesini esas alan teorik bir para birimi olarak kabul ediliyor.

Bu hesaplamaya göre AB ülkelerinde asgari ücret Estonya’da 886 PPS seviyesinden Almanya’da 2.157 PPS seviyesine kadar yükseliyor. PPS bazlı hesaplamalarda sıralamada küçük değişiklikler görülse de en yüksek dokuz ülkenin yerini koruduğu belirtiliyor.

Aday ülkeler ise satın alma gücü açısından bazı AB ülkelerinden daha iyi performans sergiliyor. Bu kapsamda Romanya, PPS hesaplamasında en fazla yükseliş gösteren ülke olurken, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye de sıralamada yukarı çıkan ülkeler arasında yer aldı. Buna karşılık Çekya ve Estonya PPS sıralamasında en fazla gerileyen ülkeler oldu.

Türkiye’de asgari ücret

Türkiye’de 2026 yılı başı itibarıyla aylık brüt asgari ücret 654 Euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye alt sıralarda yer alıyor.

Türkiye, Bulgaristan’ın (620 Euro) üzerinde yer alırken, Romanya, Macaristan ve Çekya gibi birçok Doğu Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor.

Ancak satın alma gücü paritesine (PPS) göre yapılan sıralamada Türkiye’nin konumu bir miktar iyileşiyor. Yaşam maliyetlerinin Euro bazında “görece” daha düşük olması nedeniyle Türkiye’nin asgari ücretinin reel alım gücü Euro bazlı sıralamaya kıyasla birkaç basamak yukarı çıkıyor. Buna rağmen Türkiye, Avrupa ortalamasının altında yer almaya devam ediyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret yok

İtalya ve Avusturya’nın yanı sıra İsveç, Danimarka ve Finlandiya’da yasal bir asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Bu ülkelerde ücretler toplu sözleşmeler ve sektör bazlı anlaşmalarla belirleniyor.

Hangi ülkelerde artış yapılmadı?

Temmuz 2025 ile Ocak 2026 döneminde Belçika, Estonya, Yunanistan, İspanya, Lüksemburg ve Slovenya’da asgari ücret değişmedi. Aynı dönemde Bulgaristan, Macaristan, Litvanya ve Slovakya ise yüzde 11’in üzerinde artışla en yüksek zam yapan ülkeler oldu.

Estonya, İspanya ve Slovenya’da 2025 yılı başından 2026 yılı başına kadar da asgari ücret sabit kaldı. Romanya’da ise ulusal para birimi cinsinden ücret değişmezken, Euro bazında hafif gerileme yaşandı.

Ücret farklarının nedenleri

Avrupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI) uzmanları, kalıcı ücret artışlarının temelinde üretkenliğin yer aldığını belirtiyor. Sanayi ve finans faaliyetlerinin güçlü olduğu ekonomilerde üretkenliğin daha yüksek olduğu, ileri teknoloji sektörlerinin de benzer şekilde ücret artışını desteklediği ifade ediliyor. Ayrıca çalışanların toplu pazarlık gücünün de ücret seviyelerinde belirleyici faktörlerden biri olduğu vurgulanıyor.