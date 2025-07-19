Avrupa'da çalışma süreleri ülke ülke açıklandı: Türkiye'de durum ne?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılında AB ülkelerinde 15 yaş ve üzeri kişilerin öngörülen ortalama çalışma sürelerine ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, AB ülkelerinde ortalama çalışma süresi son 10 yılda 2,4 yıl arttı. AB'de bir bireyin çalışma süresi ortalaması 37,2 yılı buldu.

İşte en kısa ve en uzun süre çalışılan ülkeler

Ortalama çalışma ömrü süresi, AB ülkeleri arasında büyük farklılık gösteriyor. En uzun çalışma süresi Hollanda'da. Hollanda'da bir birey ortalama 43,8 yıl çalışırken, onu 43 yılla İsveç, 42,5 yılla Danimarka, 41,4 yılla Estonya, 40,4 yılla İrlanda, 40 yılla Almanya ve 39,8 yılla Finlandiya izliyor.

AB ülkeleri arasında en düşük çalışma süresi ise 32,7 yılla Romanya’da, 32,8 yılla İtalya'da, 34,8 yılla Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan'da, 35 yılla da Belçika'da bulunuyor.

Kadinların ortalama çalışma süresi 35 yıl

Erkekler için AB'de çalışma ömrü süresi ortalaması 39,2 yılı buluyor. Erkekler, Hollanda'da 45,7 yıl, Danimarka'da 44,2 yıl ve İsveç'te 40 yıl çalışırken, bu süre Romanya'da 35,9 yıl, Hırvatistan ve Bulgaristan'da 36 yılı buluyor.

Kadınlar, AB'de ortalama 35 yıl çalışıyor. Kadınların çalışma süresi Estonya'da 42,2 yıl, İsveç'te 42 yıl, Hollanda'da 41,8 yıl.

Kadınların çalışma süresinin en az olduğu ülkeler 28,2 yılla İtalya, 29,2 yılla Romanya ve 31,1 yılla Yunanistan.

Türkiye'de ortalama çalışma süresi kaç yıl?

Eurostat, aynı dönemde Türkiye’de çalışma süresini 30,2 yıl olarak belirledi. Böylece Türkiye’de ortalama çalışma yılı AB ülkelerine kıyasla daha kısa sürüyor. Türkiye'de erkeler ortalama 39,3 yıl, kadınlar ise 20,7 yıl çalışıyor.