Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselmeye devam ediyor
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, QatarEnergy'nin dün LNG üretimini durduğunu açıklamasının ardından başladığı güçlü yukarı hareketi bugün de devam ettiriyorlar.
ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın resmen kapatılması, Çin’in gemilere acil güvenlik uyarısı yapması dün yüzde 45 civarında yükselen Hollanda TTF Nisan vadeli doğal gaz fiyatı bugün yüzde 25 daha yukarı taşıdı.
ICE'de Nisan vadeli Hollanda TTF doğalgaz kontratları %30 artışla megavat saat başına 59,015 euroya kadar çıktı. Şu sıralarda ise yüzde 24,25 artışla 55,30 euro/MWh seviyesinde,
Aynı ay teslimli İngiltere doğalgaz kontratları ise %33,92 yükselerek 147,430 peni/therm seviyesine ulaştı.