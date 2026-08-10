Avrupa’da doğal gaz fiyatları Hürmüz endişesiyle tırmandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa doğal gaz fiyatları Hürmüz Boğazı'nın ne zaman trafiğe açılacağını yönelik belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

ICE verilerine göre Hollanda TTF'de ön ay vadeli doğal gaz kontratı yüzde 5 artarak megavatsaat başına 58,34 euroya çıktı.

İngiltere'de yakın vadeli doğal gaz kontratları da benzer yönde hareket ederek yüzde 5,1 yükseldi. Böylece Avrupa'nın iki önemli doğal gaz göstergesinde gün içi artış yüzde 5'in üzerine çıktı.

Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk yüzde 58,94

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin doğal gaz depolarındaki toplam doluluk oranı dün itibariyle %58,94 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 71 civarındaydı.