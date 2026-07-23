Avrupa'da doğal gaz fiyatları tarihi zirveye çıktı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Katar'ın mücbir sebep halini ekim ayına kadar uzatmaya hazırlandığına yönelik haberler, Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin durma noktasına gelmesi ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini hayata geçirmesiyle tarihi zirvelere çıktı.

ICE'de işlem gören ağustos vadeli TTF doğal gaz kontratı, 19 Mart'ta görülen önceki rekoru geride bırakarak 63,945 euro/MWh seviyesini gördü. Kontrat daha sonra yüzde 1,15 artışla 63,255 euro/MWh seviyesinde işlem gördü.

Eylül vadeli TTF kontratı da 64 euro/MWh ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra önceki güne göre yüzde 1,17 yükselişle 63,28 euro/MWh seviyesinde işlem gördü.

Bin metreküp fiyatı 750 doları aştı

Avrupa'da doğal gaz fiyatı, dolar bazında hesaplandığında 23 Mart'tan bu yana ilk kez bin metreküp başına 750 doların üzerine çıktı.

Hollanda merkezli ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz ticaret noktası olan TTF'de en yakın vadeli ağustos kontratı güne bin metreküp başına 741,10 dolar seviyesinden başladı.

Fiyat, TSİ 09.00 itibarıyla yüzde 2,3 yükselerek 754,50 dolar seviyesini gördü. Önceki işlem gününde uzlaşma fiyatı ise 737,60 dolar olmuştu.