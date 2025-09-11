Avrupa’da eğitim harcamaları sıralaması: Türkiye sondan üçüncü sırada kaldı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayımladığı güncel verilere göre, Avrupa ülkelerinin eğitim harcamalarına ayırdığı bütçe oranı düşüş gösterdi. Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm kademeleri kapsayan eğitim bütçesi, toplam kamu harcamaları içinde ortalama %4,66’ya gerileyerek son yılların en düşük seviyesine indi.

Türkiye ise eğitim için ayırdığı payla 30 ülke arasında sondan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de kamu bütçesinin yalnızca %3,38’i eğitime ayrılırken, listenin en sonunda Hırvatistan bulunuyor. Türkiye’nin hemen üzerinde ise Romanya ve Sırbistan yer aldı.

Toplam eğitim bütçesinin yaklaşık dörtte biri

Eğitim harcamalarının dağılımı incelendiğinde, en büyük payın ilkokul ve alt ortaöğretim kademelerine ayrıldığı görülüyor. Toplam eğitim bütçesinin yaklaşık dörtte biri yükseköğretime, yüzde 21'i ise üst ortaöğretime gidiyor. En az payı ise okul öncesi eğitim alıyor; bu kademeye toplam harcamanın sadece yüzde 11'inden biraz fazlası ayrılıyor.

Öğrencilere sağlanan mali yardımlar arasındaki büyük farklılıklar

Raporda, öğrencilere sağlanan mali yardımlar arasındaki büyük farklılıklar da dikkat çekiyor. Lise öğrencileri yıllık ortalama 1.766 Euro destek alırken, üst ortaöğretim öğrencilerine düşen pay 533 euroda kalıyor. Norveç ve Danimarka, hem lise hem de üniversite öğrencilerine kişi başına yıllık 8 bin euroyu aşan desteklerle öne çıkıyor. Buna karşılık Yunanistan, Hırvatistan ve Çekya, en düşük mali yardımı sunan ülkeler arasında yer alıyor.

Mali yardımların çoğu burs şeklinde verilirken, Hollanda, İsveç, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerde bu destekler genellikle kredi olarak sağlanıyor. Uzmanlar, artan eğitim maliyetleri ve devlet bütçelerindeki daralmanın aileler üzerinde yarattığı baskıyı vurgulayarak, bu durumun eğitimde fırsat eşitliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.