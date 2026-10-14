Kış Avrupa'ya ağır fatura çıkaracak!

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Avrupa’da gaz fiyatları salı günü neredeyse dört yılın en yüksek seviyesine çıkarak, depolama oranlarının düşük kalması nedeniyle kış aylarındaki enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri artırdı.

Euronews'in haberine göre, Hollanda TTF gösterge gaz vadeli kontratlarının fiyatı megavat-saat başına 87,20 euroya kadar yükseldi; İran savaşının başlamasından hemen önce bu seviye yaklaşık 32 euroydu.

Orta Doğu’daki çatışma, normalde dünyanın sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını aksattı.

AB genelinde benzin ve dizel fiyatları şimdiden rekor seviyelere ulaşırken, hanehalkı gaz ve elektrik tarifeleri daha yavaş arttı. AB Haftalık Petrol Bülteni’ne göre, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasından önceki tarih olan 23 Şubat ile 5 Ekim 2026 arasında, ortalama dizel tüketici fiyatları yüzde 35, benzin fiyatları ise yüzde 23 yükseldi.

2 Şubat ile 1 Eylül 2026 arasında, vergiler dahil konut gaz fiyatları AB başkentlerinde ortalama yüzde 12 artarken, elektrik fiyatları yüzde 4,2 yükseldi. Bu veriler, Energie-Control Austria, MEKH ve VaasaETT tarafından hazırlanan Hanehalkı Enerji Fiyat Endeksi’nden (HEPI) alındı.

Sabit sözleşmeler ve devlet desteği, Euronews Business’in daha önce de aktardığı gibi, toptan fiyatlardaki artışın hanehalkı faturalarına yansımasını geciktirebilir ya da etkisini hafifletebilir. Gaz fiyatlarındaki yükseliş, gazla çalışan santrallerin üretim maliyetini artırarak elektrik ücretlerini de yukarı çekebiliyor.

Peki, hangi Avrupa başkentlerinde elektrik ve gaz en pahalı? Satın alma gücü hesaba katıldığında enerjinin en ucuz ve en pahalı olduğu yerler neresi? Elektrik ve gaz fiyatları, İran savaşı öncesine kıyasla en büyük değişimi hangi şehirlerde gösterdi?

Elektrikte en pahalı başkent Brüksel, en ucuz Kiev

Bu karşılaştırma, hanehalkının ne kadar enerji tükettiğine de bağlı olan toplam faturalar yerine, enerji birim fiyatlarını esas alıyor.

2026 Eylül ayının başı itibarıyla, vergiler dahil konut elektrik fiyatları Kiev’de kilovat-saat başına 8,4 euro sent (c€/kWh) ile Brüksel’de 41,3 c€/kWh arasında değişirken, AB başkentleri genelinde ortalama 27,2 c€/kWh seviyesindeydi.

Elektriğin en pahalı olduğu ilk beş şehir listesinde Berlin (39,6), Dublin (38,7), Bern (38,6) ve Londra (38,3), Brüksel’i tamamlıyor. Ardından Roma (36,6), Viyana (34,4) ve Prag (34,3) geliyor.

En ucuzlar arasında ise Kiev’in ardından Budapeşte (10,3), Podgorica (11,3), Belgrad (11,6) ve Valletta (12,3) sıralanıyor.

Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’nın başkentleri en pahalılar arasında yer alırken, Madrid (28,3) ve Paris’te (28,1) fiyatlar daha düşük kaldı; yine de her ikisi de AB ortalamasının üzerinde.

Satın alma gücü hesaba katılınca Bükreş ilk sıraya yükseliyor

Ülkeler arasındaki yaşam maliyeti farklarını dikkate alan satın alma gücü standardına (PPS) göre ayarlandığında, elektrik fiyatı sıralaması ciddi biçimde değişiyor. Bu hesaplamada 55,1 puanla en pahalı şehir Bükreş olurken, 11,5 puanla en ucuz başkent Oslo.

Avrupa’nın beş büyük ekonomisinin başkentleri arasında, PPS hesabına göre en pahalı şehir Roma (38,2), en ucuz başkent ise Paris (25,8). Berlin (35,5), Madrid (31,6) ve Londra (30,9) ise 29,6 olan AB ortalamasının üzerinde.

Euro cinsinden sıralamayla karşılaştırıldığında, en büyük yükselişi Bükreş ve Varşova kaydediyor; her ikisi de 10 basamak birden çıkıyor. En sert düşüş ise 20 sıra gerileyen Bern’de görülüyor; onu 13 basamak aşağı inen Kopenhag izliyor.

Doğal gaz fiyatlarında Stockholm açık ara zirvede

Vergiler dahil konut doğal gaz fiyatları, Kiev’de kilovat-saat başına 1,5 c€/kWh ile Stockholm’de 34,8 c€/kWh arasında değişiyor. İsveç başkenti, 21,2 c€/kWh ile uzaktan ikinci sırada gelen Amsterdam’ın oldukça üzerinde, açık bir istisna konumunda.

AB başkentleri genelinde ortalama fiyat 11,9 c€/kWh düzeyinde.

Avrupa’nın beş büyük ekonomisinin başkentleri arasında konut gazının en pahalı olduğu şehir, kilovat-saat başına 15,7 euro sentle Paris. Madrid (10,1 sent) ve Londra (10,3 sent) en ucuz iki başkent konumunda. Roma (15,2 sent) ve Berlin (12,5 sent) ise AB ortalamasının üzerinde.

Fiyatlar satın alma gücü farklarına göre uyarlandığında sıralama yine değişiyor.

PPS hesaplamasında Stockholm, gaz için 28,5 puanla hâlâ en pahalı şehir; Budapeşte ise sadece 3,6 puanla en ucuz başkent.

İlk beş sırayı, Lizbon (18,6), Amsterdam (18,1), Roma (15,9) ve Sofya (15,6) tamamlıyor.

Bu ayarlamanın ardından, Avrupa’nın beş büyük ekonomisinin başkentleri içinde en ucuz şehir 8,3 puanla Londra, en pahalı başkent ise 15,9 puanla Roma oluyor. Paris (14,4) da AB ortalamasının üzerinde kalırken, Madrid (11,3) ve Berlin (11,2) ortalamanın altında seyrediyor.

Satın alma gücüne göre ayarlama, bazı başkentlerde gazı diğerlerine kıyasla daha pahalı hale getiriyor; sıralamadaki en büyük değişim Sofya’da görülüyor.

Bulgaristan’ın başkenti euro cinsinden hesaplamada 18. sırada yer alırken, PPS hesabında beşinci sıraya yükseliyor. Riga ise altı basamak yukarı çıkıyor.

Buna karşılık Dublin ve Brüksel, 10’ar sıra gerileyerek en büyük düşüşleri yaşıyor. Bern dokuz, Londra ise yedi basamak aşağı iniyor. Satın alma gücü farkları hesaba katıldığında bu şehirler, göreli olarak daha ucuz görünüyor.

Bazı Avrupa başkentlerinde haneler elektriğe az, gaza çok; bazılarında ise tam tersine ödeme yapıyor. Örneğin Stockholm ve Amsterdam’da elektrik fiyatları düşük ya da orta seviyelerdeyken, karşılaştırılan başkentler arasında en pahalı gaz bu şehirlerde. Bükreş, Brüksel ve Londra’da ise tablo tersine dönüyor; elektrik fiyatları yüksek, gaz ise nispeten ucuz.

İran savaşı sonrası en sert fiyat artışları hangi şehirlerde yaşandı?

Şubat ile Eylül 2026 arasında bazı şehirlerde enerji fiyatlarında belirgin değişimler yaşandı. Elektrikte en büyük artış yüzde 22 ile Lizbon’da kaydedildi; onu Amsterdam (yüzde 17,3), Madrid (yüzde 15,1) ve Roma (yüzde 14,9) izledi.

En büyük düşüş ise yüzde 15,3 ile Lüksemburg’da görüldü; Tallinn (yüzde 7,9) ve Helsinki (yüzde 7,1) onu takip etti.

Gaz tarafında ise aynı dönemde açık ara en büyük artış Tallinn’de yaşandı; fiyatlar 7,8 c€/kWh’den 12,4 c€/kWh’ye çıkarak yüzde 59,2 yükseldi.

Brüksel’de (yüzde 37,9), Atina’da (yüzde 33,1), Bern’de (yüzde 30,2), Londra’da (yüzde 28,2), Riga’da (yüzde 23), Viyana’da (yüzde 22,8), Paris’te (yüzde 22,5) ve Berlin’de (yüzde 22) de fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde arttı.

Düşük doğal gaz stokları kış faturalarına ilişkin endişeleri artırıyor

Eylül verileri, sabit sözleşmeler ve devlet desteği hanehalkı faturalarındaki artışları geciktirebildiği ya da yumuşatabildiği için, toptan gaz fiyatlarındaki son yükselişin tüm etkisini henüz yansıtmayabilir.

Avrupa kışa, daha sınırlı bir gaz tamponuyla giriyor. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) verilerine göre AB depolama tesisleri, 3 Ekim itibarıyla yüzde 72,4 doluluk oranına sahipti; bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 2011’den bu yana yılın o dönemine ilişkin en düşük seviye.

Enstitü, düşük rezervlerin Avrupa’yı kışın geç döneminde yaşanabilecek bir soğuk hava dalgasına karşı daha kırılgan bırakabileceği uyarısında bulundu.

Haneler için nihai fatura, hem uygulanan tarife hem de sıcaklıklar düştükçe ihtiyaç duyulan enerji miktarına bağlı olacak.