Avrupa'da en fazla çalışan ülke Türkiye: Haftada kaç saat mesai yapılıyor?

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik ofisi Eurostat’ın yayınladığı rapor kıta genelinde çalışma süreleri arasında çok ciddi farklar olduğunu gözler önüne serdi.

20 ila 64 yaş grubundaki tam zamanlı ve yarı zamanlı (part-time) çalışanların ana işlerindeki mesailerini kapsayan verilere göre, AB genelindeki haftalık ortalama fiili çalışma süresi 35,9 saat olarak belirlendi.

AB sınırları ve genişleme coğrafyası incelendiğinde, haftalık fiili çalışma sürelerinin Hollanda’daki 31,9 saat ile Türkiye’deki 42,4 saat arasında değiştiği görülüyor.

AB aday ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri listeye dahil edildiğinde, Türkiye 42,4 saatlik haftalık mesai ile Avrupa genelinde lider konumda bulunuyor.

Türkiye'yi diğer iki aday ülke yakından takip ediyor: Bosna-Hersek 40,9 saat ve Sırbistan 40,6 saat.

Bu üç ülke, haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saati aştığı tek yerler olarak dikkat çekiyor. Bu da beş günlük bir çalışma haftasında günde sekiz saatten fazla mesai yapıldığı anlamına geliyor.

Bu ülkelerin ardından ise Yunanistan (39,6 saat), Kuzey Makedonya (39,5 saat) ve Bulgaristan (38,7 saat) sıralanıyor.

Oksijen'in derlediği habere göre genel tabloya bakıldığında, en uzun çalışma haftalarına sahip ülkeler listesinde net bir Balkan hakimiyeti görülüyor.

En kısa mesai Hollanda'da

Hollanda, haftalık ortalama 31,9 saatlik mesai süresiyle Avrupa'nın en az çalışan ülkesi olarak öne çıkıyor.

Jorge Cabrita, Hollanda'daki yarı zamanlı (part-time) çalışanların toplam istihdam içindeki payının yaklaşık yüzde 43 olduğunu ve bu oranın diğer tüm AB üye devletlerinden önemli ölçüde yüksek olduğunu vurguladı.

Ülke aynı zamanda, toplu iş sözleşmeleriyle belirlenen en kısa çalışma haftalarından birine sahip.

Hollanda'yı 33,9 saatlik ortalamalarıyla Almanya, Norveç ve Danimarka izliyor. Bu durum, Hollandalıların kendilerine en yakın ülkedeki çalışanlardan bile haftada yaklaşık iki saat daha az mesai yaptığını gösteriyor.

Ortalama çalışma sürelerinin haftalık 35 saatin altında kaldığı diğer ülkeler ise Avusturya (34,0), Belçika (34,3) ve Finlandiya (34,7) olarak sıralandı. Bu yedi ülkede, beş günlük bir çalışma haftasında günlük ortalama mesai yedi saatin altına düşüyor.

Almanya; Fransa, İtalya ve İspanya’dan daha az çalışıyor

AB’nin en büyük dört ekonomisi arasında yapılan kıyaslamada Almanya, 33,9 saat ile en kısa çalışma haftasına sahip ülke konumunda.

Almanya'daki işçiler, Fransa'daki meslektaşlarına (35,6 saat) kıyasla haftada 1,7 saat daha az çalışıyor.

Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise haftalık ortalama çalışma saatleri Polonya'da 38,7, Romanya'da 38,2, Çekya'da 37,5, Macaristan'da 37,4, İsviçre'de 35,9, İsveç'te 35,4 ve İrlanda'da 35,1 saat olarak ölçüldü.

Genel olarak, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinin, Doğu ve Orta Avrupa'daki komşularına kıyasla daha kısa çalışma haftalarına sahip olma eğiliminde olduğu görülüyor.

Ekonomik yapı içindeki sektörel ağırlıklar da ortalamaları doğrudan etkiliyor. AB genelinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki nitelikli işçiler haftalık 42 saat ile en uzun çalışma süresine sahip meslek grubu olarak öne çıkıyor.

Bu grubu 40,6 saatle yöneticiler ve 39,4 saatle silahlı kuvvetler personeli izliyor.

Skalanın diğer ucunda ise nitelik gerektirmeyen temel işlerde çalışanlar haftalık ortalama 31,8 saat ile en kısa mesai süresine sahip olurken, onları 34,0 saatle büro destek elemanları (ofis çalışanları) ve 34,5 saatle hizmet ve satış sektörü çalışanları takip ediyor.