Avrupa'da kış alarmı: Doğalgaz açığı yüzde 15'e ulaşabilir

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Avrupa Birliği (AB), 2026-2027 kış döneminde sert soğuklar, sınırlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzı ve Rusya'dan boru hattıyla yapılan ithalatın tamamen durması halinde doğalgaz ihtiyacının yüzde 15'ine kadar ulaşan bir arz açığıyla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'nın (ENTSOG) kış dönemi değerlendirmesine göre, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı 1 Ekim itibarıyla yüzde 72'de kalarak geçen yılın aynı döneminin 11 puan altına geriledi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, ENTSOG'un 8 Ekim'de yayımladığı raporda, 2026-2027 ısınma sezonuna ilişkin farklı arz ve talep senaryoları incelendi.

Raporda, kışın sert geçmesi, LNG tedarikinin sınırlı kalması ve Rusya'dan boru hattıyla doğalgaz sevkiyatının tamamen durması durumunda tüketimin azaltılması gereken miktarın veya karşılanamayan talebin toplam ihtiyacın yüzde 15'ine ulaşabileceği belirtildi.

Bu oran, ENTSOG'un 2025-2026 kış sezonuna ilişkin en olumsuz senaryosunda öngördüğü yüzde 13'lük seviyenin 2 puan üzerinde bulunuyor.

ENTSOG, söz konusu tahminlerin en olumsuz koşulların birlikte gerçekleştiği stres senaryolarına dayandığını, doğalgaz açığının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Gaz stokları geçen yılın 11 milyar metreküp altında

ENTSOG verilerine göre, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı 1 Ekim itibarıyla yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 83 düzeyindeydi.

Böylece depolardaki doğalgaz miktarı geçen yıla göre yaklaşık 11 milyar metreküp azaldı.

Raporda, Avrupa'nın ısınma sezonuna tarihsel olarak düşük depolama seviyeleriyle ve küresel doğalgaz fiyatlarının yüksek ve oynak olduğu bir ortamda girdiği belirtildi.

Kış sonunda depoların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşebilir

ENTSOG, LNG arzının sınırlı kalması halinde kış sonunda Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranının yüzde 30'un belirgin biçimde altına gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Depolama seviyelerinin bu ölçüde düşmesi, kışın son bölümünde yaşanabilecek sert soğuklara karşı enerji sisteminin dayanıklılığını zayıflatabilecek bir risk olarak gösterildi.

Ayrıca düşük stok seviyelerinin, bir sonraki kışa hazırlık amacıyla yaz aylarında yapılacak doğalgaz depolama faaliyetlerini zorlaştırabileceği belirtildi.

Doğu Avrupa'da altyapı kısıtlamaları riski artırıyor

Rapora göre Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri, ilave LNG tedarikinde altyapı kısıtlamaları nedeniyle daha kırılgan durumda bulunuyor.

Avrupa'nın mevcut doğalgaz iletim şebekesi, kıtanın batısındaki LNG terminallerinden sağlanan gazın doğudaki ülkelere her koşulda yeterli miktarda ulaştırılmasına imkân vermiyor.

Bu nedenle Avrupa genelinde yeterli LNG bulunması, bölgesel arz sorunlarının tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

ENTSOG, yeterli LNG tedarik edilmesi koşuluyla Avrupa'nın doğalgaz iletim altyapısının tüketicilere gaz ulaştırma kapasitesini koruduğunu belirtti.