Avrupa’da ‘kış paniği’: Gaz depoları 13 yılın en düşük seviyesinde!

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Avrupa Birliği (AB), son 13 yılın en düşük gaz depolama seviyeleriyle zorlu bir kış sezonuna girmeye hazırlanıyor.

Ağustos ayı sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 63’te kalan depolar, geçmiş yılların ortalamasının oldukça altında seyrederken; Orta Doğu’daki kesintiler ve geçen kışın ağır şartları stokları eritti.

Fiziksel bir gaz kıtlığı beklenmese de megavatsaat başına 68 Euro'ya aşan gösterge fiyatların kış aylarında 100 avronun üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte Avrupa enerji piyasalarında "kış paniği" baş gösterdi.

Son yılların en düşük stok seviyeleriyle karşı karşıya kalan kıta genelinde, yetersiz depolama hızı ve küresel tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle kış aylarında sert fiyat oynaklıkları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Depolarda 13 yılın en düşük seviyesi

Guardian’ın aktardığı verilere göre, AB’nin gaz depolarındaki doluluk oranı ağustosun son haftasında %63 seviyesinde kaldı. Bu oran, geçmiş yıllardaki %80’lik ağustos sonu ortalamasının oldukça gerisine işaret ediyor.

Mevcut yavaş depolama trendinin devam etmesi halinde AB, kış ısıtma sezonuna beş yıllık ortalamanın beşte biri kadar altında ve 2013’ten bu yana görülen en düşük stok seviyesiyle girecek.

Stoklardaki bu sert düşüşün arkasında; Körfez bölgesinden yapılan petrol ve gaz ihracatındaki aksamalar, geçen kışın soğuk geçmesi ve yaz aylarındaki sıcak dalgaları nedeniyle elektrik üretiminde gaz kullanımının artması yatıyor.

Ülkeler arasındaki fark açılıyor: İngiltere risk altında

Tedarik endişeleri özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yoğunlaşıyor. İtalya ve Polonya depolarındaki doluluk oranını %80’in üzerine çıkarmayı başarırken, Almanya’da bu oran %50 seviyelerinde kaldı. İngiltere gaz piyasasına boru hatlarıyla bağlı olan Belçika ve Hollanda’da ise doluluk oranları sırasıyla %51 ve %45 olarak kaydedildi.

Depolama kapasitesi oldukça sınırlı olan Birleşik Krallık, küresel piyasa dalgalanmalarına karşı en savunmasız ülke olarak öne çıkıyor. İhtiyacını Avrupa’dan boru hatlarıyla, ABD ve Orta Doğu’dan ise LNG tankerleriyle karşılayan İngiltere için Centrica CEO’su Chris O’Shea, depolarında "neredeyse hiç gaz bulunmadığı" uyarısında bulundu.

Fiyatlar 100 Euro sınırını aşabilir

Piyasa uzmanları bu kış Avrupa genelinde fiziksel bir gaz kesintisi ya da kıtlığı beklemiyor ancak tüccarlar şimdiden yüksek fiyatları fiyatlamaya başladı. Gösterge gaz fiyatı son haftalarda megavatsaat başına 68 Euro'nun üzerine çıkarak son üç yılın rekorunu kırdı ve yıl başındaki seviyesini ikiye katladı.

Orta Doğu’dan gaz akışının yeniden başlamaması halinde, soğuk geçen günlerde gerekli sevkiyatı kıtaya çekebilmek için gösterge fiyatların megavatsaat başına 100 Euro'nun üzerine çıkması gerekebileceği değerlendiriliyor.

Enerji piyasası düzenleyicisi Ofgem ise artan maliyetlerin hanehalkına yansıyacağını açıklayarak, tipik gaz ve elektrik faturalarının ekim ayından itibaren %4 oranında zamlanacağını duyurdu.