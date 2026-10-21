Avrupa'dan yolcuları sevindirecek karar: 14 günde para iadesi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa'da seyahat eden yolcuların haklarını güçlendirecek yeni düzenleme, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) büyük çoğunlukla kabul edildi.

Yeni kurallar, biletlerin seyahat acenteleri veya çevrimiçi rezervasyon platformları üzerinden alınması durumunda da para iadesi hakkını güvence altına almayı amaçlıyor.

Düzenlemeye göre yolcular, seyahatlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle standart bir form aracılığıyla geri ödeme talep edebilecek.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde AB'nin tüm resmî dillerinde yayımlanacak form, bütün ulaşım türlerini kapsayacak.

Aracı platformlar da para iadesinden sorumlu olacak

Yeni düzenlemeyle yolcuların 14 gün içinde tam para iadesi alma hakkı güvence altına alınacak. Seyahat acenteleri ve çevrimiçi rezervasyon platformları gibi aracı kuruluşların geri ödeme yükümlülükleri de açıkça tanımlanacak.

Aracı kuruluşun belirlenen süre içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi hâlinde havayolu şirketi devreye girerek yolcuya para iadesi yapmakla yükümlü olacak.

Düzenlemeden sorumlu Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan Sosyalist Matteo Ricci, konuya ilişkin açıklamasında yolcu haklarının havayolu şirketlerinin kârlarının önünde tutulduğunu belirtti.

Uçuşlarda ücretsiz refakatçi imkanı

Yeni kurallar, engelli yolcuların seyahat haklarını da genişletiyor. İhtiyaç duyulması hâlinde engelli yolculara uçuşlarda ücretsiz refakatçi sağlanabilecek.

Otobüs, tren ve gemi yolculuklarında benzer bir uygulamanın hâlihazırda yürürlükte olduğu belirtildi.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada düzenleme 652 kabul, iki ret ve sekiz çekimser oyla onaylandı.

Yeni adım, temmuz ayında kabul edilen ve havayolu yolcularının haklarını kapsamlı biçimde ele alan düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.

Önceki düzenlemeyle para iadelerinin kolaylaştırılması ve havayolu şirketlerinin internet üzerinden sundukları ücretlere ücretsiz bir el bagajı hakkını dâhil etmesi öngörülmüştü.

Çevrimiçi bilet satışlarındaki belirsizlikler giderilmek isteniyor

Avrupa Birliği'nde yolcu haklarına ilişkin düzenlemeler, iptal edilen seferler, gecikmeler ve rezervasyon kaynaklı sorunlarda tüketicilerin korunmasını amaçlıyor.

Özellikle çevrimiçi seyahat platformlarının yaygınlaşması, yolcuların geri ödeme taleplerinde hangi şirketin sorumlu olduğu konusunda belirsizliklere yol açabiliyor.

Yeni düzenleme, aracı kuruluşların sorumluluklarını netleştirerek yolcuların haklarını daha kolay kullanabilmesini hedefliyor.