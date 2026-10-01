Avrupalı hizmet platformları Armut'a 'bizi satın alın' diyor!

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Avrupa’da ekonomik durgunluğun hizmet platformlarının büyümesini yavaşlatması, Armut.com’un önüne yeni satın alma fırsatları getiriyor. Armut.com Kurucusu Başak Taşpınar Değim, aynı alanda faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin kendilerine satın alma talebiyle gelmeye başladığını belirterek, geçen yıl beş şirketi incelediklerini söyledi. Şirketin geride kalan dönem değerlendirmesi ve gelecek planları hakkında düzenlenen toplantıda konuşan Değim, bu şirketlerin performanslarını yeterli bulmadıkları için satın alma kararı almadıklarını ancak yeni teklifleri değerlendirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Armut.com’un uluslararası büyüme sürecinin 2017’de başladığını anlatan Değim, “2017 yılında farklı ülkelere girme planımızı devreye aldık ve sekiz ülkeye ulaştık. 2022’de İtalyan rakibimiz birlikte bir proje yapma önerisiyle geldi. Ardından bu süreç birleşmeye dönüştü ve yönetimi biz üstlendik. O dönemde 15 milyon euro yatırım aldık. 2022’den sonra altı ülkeye daha girdik. Hâlihazırda 14 ülkedeyiz” dedi.

Mevcut ekonomik koşullarda yeni pazarlara giriş konusunda seçici davrandıklarını vurgulayan Değim, şöyle konuştu: “Şu an için organik olarak yeni bir ülkeye girme planımız yok. Dünya ekonomisinde bir durgunluk var. Avrupa’da bizimle aynı işi yapan, büyümesi durmuş veya gerilemiş şirketler bulunuyor. Bunlar bize gelmeye başladı. Geçen sene beş şirketi değerlendirdik ama performansları nedeniyle almamaya karar verdik. Teklif geldikçe değerlendiriyoruz. Şu ana kadar ilgimizi çeken başka bir pazar da olmadı. Ancak satın alma fırsatı olursa değerlendiririz.”

Hizmet talebi 50 milyonu aştı

2011’de kurulan Armut’un, 2022’de İtalyan ProntoPro ile birleşmesinin ardından İstanbul ve Milano merkezli olarak yönetildiğini belirten Değim, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkede Armut, ProntoPro ve HomeRun markalarıyla faaliyet gösterdiklerini aktardı. Platformlarında bugüne kadar oluşturulan toplam hizmet talebinin 50 milyonu aştığını açıklayan Değim, yaklaşık 2 milyon hizmet vereni müşterilerle buluşturduklarını ve 26 bini aşkın da hizmet verildiğini söyledi. Değim’in verdiği bilgiye göre, platformun 50 milyonuncu talebi İtalya’dan minibüs kiralama hizmeti için geldi. Toplam 26 bin 838 farklı hizmetin yer aldığı platformlarda yaklaşık her dört saniyede bir yeni talep oluşuyor.

Son 12 ayda 14 ülkedeki 1.246 farklı şehirden hizmet talebi gelirken, taleplerin yaklaşık yüzde 40’ı mobil uygulamalar üzerinden oluşturuldu.

Euro bazında yüzde 19 büyüme

Armut’un en büyük pazarının Türkiye olduğunu belirten Değim, bu pazarda son 12 ayda euro bazında yüzde 19 gelir büyümesi kaydettiklerini açıkladı. Son dönemde hizmet talebi artışında yavaşlama görülen Armut.com’da Türkiye’deki taleplerin şehir dağılımında İstanbul’un yüzde 40 ile ilk sırada bulunduğunu, Ankara’nın yüzde 13, İzmir’in ise yüzde 11 pay aldığını aktaran Değim, son bir yılda İstanbul’un payının 1 puan gerilediğini, Ankara ve İzmir’in paylarının ise arttığını ifade etti. Türkiye’de aynı dönemde en fazla talep gören hizmetler sırasıyla evden eve nakliyat, boya badana, ev temizliği, direksiyon dersi ve fayans döşeme oldu. Değişen tüketici ihtiyaçlarının platformdaki hizmet taleplerine de yansıdığını söyleyen Değim, son dönem verilerinde KPSS matematik özel ders taleplerinin yüzde 224,5, KPSS koçu taleplerinin yüzde 178 arttığını belirtti. Yapay zeka tasarımcısı hizmetine yönelik taleplerde ise yüzde 143 büyüme kaydedildiğini aktardı.

Semazen isteyen de var mehter takımı da...

Değim, ocak-ağustos döneminde Türksat değişikliği sonrasında televizyon kanal ayarlama hizmetine yönelik taleplerin yüzde 115 arttığını, tenis kursunda yüzde 100, Instagram hesabı kurtarma hizmetinde ise yüzde 90 büyüme görüldüğünü söyledi.

Platformdaki hizmet çeşitliliğinin Türkiye'nin kültürel ve gündelik yaşamına özgü ihtiyaçları da kapsadığını anlatan Değim, semazen ekibi, gelin arabası süsleme, davul zurnacı kiralama, zeybek ve horon ekibi, mehter takımı, online mezar ziyareti, ev yapımı yaprak sarma, çeyiz taşıma ve sünnet organizasyonu gibi hizmetlerin bulunduğunu aktardı.

Kumsalda evlilik teklifi, kiralık futbolcu ve kaleci, League of Legends koçu, hakem kiralama ve drone ile gübreleme de platformda yer alan hizmetler arasında bulunuyor. Hizmet ihtiyaçlarının ülkeler arasında farklılaştığını belirten Değim, İtalya'da klima montajı, temizlik ve psikolog hizmetlerinin; İspanya'da ev tadilatı, psikolog ve tamiratın öne çıktığını söyledi. Romanya'da temizlik, boya badana ve psikolog hizmetlerine talep olduğunu aktaran Değim, İngiltere'de ise halı kaplama, kiracıların evden çıkarken tercih ettiği kapsamlı temizlik ve lamine yer kaplama hizmetlerinin dikkat çektiğini ifade etti.