Avrupalı telekom devleri Starlink’e rakip olmak için harekete geçti

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DENİZ GÜLDAĞ

Avrupa’nın önde gelen telekom devleri yaptıkları açıklamada, Avrupa'da akıllı telefonların doğrudan uydulara bağlanmasını sağlayacak hizmetler sunabilmek için ortak bir 'niyet beyanı' imzaladıklarını duyurdu.

Avrupa Komisyonu, mayıs ayında akıllı telefonların doğrudan uydulara bağlanmasını sağlayan frekans bandının Avrupalı şirketlere ayrılmasını önermişti. Halihazırda 2 GHz frekans bandı olarak bilinen bu alan, lisansları gelecek yıl sona erecek ABD merkezli Viasat ve EchoStar tarafından kullanılıyor.

Komisyonun önerisi, Avrupa ile ABD arasında yeni bir gerilim yarattı. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi, geçen hafta Financial Times'a yaptığı açıklamada, komisyonun bu öneriyi değiştirmemesi halinde Avrupalı şirketlerin "yıkıcı" misillemelerle karşılaşabileceğini söyledi. ABD tarafı, önerinin Starlink gibi Amerikan şirketlerini dezavantajlı duruma düşüreceğini savunuyor.

Starlink'in işletmecisi SpaceX de Komisyonun planlarını sert biçimde eleştirdi. Şirket, söz konusu adımın, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana sivil ve askeri iletişim açısından kritik rol oynayan Starlink hizmetlerinin Ukrayna'daki bağlantı kalitesini düşürebileceği uyarısında bulundu.

Görüşmelere katılan birkaç kaynağa göre, dört telekom şirketinin ortak kurmak istediği bu girişim temel dijital altyapı konusunda dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmaya çalışan AB yetkilileri tarafından olumlu karşılandı.

Girişim kapsamında şirketlerin, uydu internet bağlantısını mümkün kılmak için gerekli altyapıyı ve baz istasyonlarını kurması öngörülüyor. Ancak şirketler kendi uydu ağlarını oluşturmak yerine mevcut bir uydu operatörüyle ortaklık kurmayı planlıyor. Henüz hangi sağlayıcıyla çalışılacağına karar verilmiş değil.

Bu durum, girişimin önünde bazı zorluklar oluşturabilir. Mevcut uydu ağlarının büyük bölümü ABD veya Çin merkezli şirketler tarafından işletiliyor. Fransız uydu operatörü Eutelsat geniş ölçekli bir uydu ağı geliştirmiş olsa da yörüngede 11 binden fazla uyduya sahip Starlink'in oldukça gerisinde bulunuyor.