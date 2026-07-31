Avrupa'nın atardamarı kuruyor

EVRİM KÜÇÜK

Avrupa’nın sanayi kalbi yeniden kuraklıkla mücadele ediyor. İsviçre Alpleri’nden doğarak Almanya ve Fransa’nın üretim merkezlerini Hollanda’nın Rotterdam Limanı’na bağlayan Ren Nehri, kıtanın en kritik ticaret koridorlarından biri olmasına rağmen bu yaz tarihinin en düşük su seviyelerinden birini yaşıyor. Almanya’nın en kritik ölçüm noktalarından Kaub’da su seviyesinin 24 santimetreye kadar gerilerken, nehir taşımacılığını neredeyse durma noktasına getiriyor. 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan kuraklıkların ardından üçüncü büyük sınavını veren nehir, bu kez yalnızca taşımacılığı değil Avrupa’nın ekonomik toparlanmasını da tehdit ediyor.

Sanayi zincirinde domino etkisi

Ren Nehri, Avrupa’nın en büyük limanı Rotterdam’ı Almanya’nın ağır sanayi merkezlerine bağlayan ana lojistik hattı konumunda bulunuyor. Petrol ürünleri, dizel, kömür, demir cevheri, tahıl, kimyasallar ve çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin önemli bölümü bu su yolu üzerinden taşınıyor. Ancak su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesiyle mavnalar normal yüklerinin yalnızca yüzde 15-20’sini taşıyabiliyor. Bu durum aynı yükü taşımak için daha fazla gemi kullanılmasına, navlun maliyetlerinin katlanmasına ve üreticilerin hammaddeye daha pahalı ulaşmasına neden oluyor. Bazı bölgelerde yakıt tedarikinde aksama riski gündeme gelirken, İsviçre’nin stratejik petrol rezervlerini kullanmak zorunda kalabileceği de değerlendiriliyor.

Almanya büyümesini kaybedebilir

Kuraklığın ekonomik faturası şimdiden hesaplanmaya başlandı. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, düşük su seviyelerining sürmesi halinde Almanya'nın üçüncü çeyrek ekonomik büyümesinin yüzde 0,1 ila 0,2 arasında azalabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre en büyük risk, Avrupa’nın kimya devleri başta olmak üzere rafineriler, çelik üreticileri ve ağır sanayi tesislerinin hammadde akışında yaşanacak aksaklıklar.

Enerji ve enflasyon riski büyüyor

Rotterdam’dan Almanya’nın iç kesimlerine dizel ve petrol ürünleri taşınmasının zorlaşması enerji maliyetlerini de yukarı çekiyor. Kömür sevkiyatındaki aksamalar elektrik üretimini, kimyasal hammaddelerdeki gecikmeler ise birçok sanayi kolunu etkiliyor. Analistler, kuraklığın sonbahara kadar sürmesi halinde dizel, ısıtma yakıtı ve sanayi hammaddelerinde yeni fiyat artışlarının görülebileceğini, bunun da Avrupa’da enflasyonla mücadeleyi yeniden zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Avrupa için kritik