Avrupa'nın dev bankası Türkiye'nin 2026'da döviz getirisinde öne çıkmasını bekliyor

Avrupa’nın önde gelen bankalarında Societe Generale, ABD dolarındaki güçlenmenin gelecek yıl da devam edeceğini öngördü.

Phoenix Kalen ve Marek Drimal'in de aralarında olduğu SocGen stratejistlerine göre, 2026 yılında gelişmekte olan piyasalardaki para birimlerinin performansında kötüleşme bekleniyor. Para birimlerinin ortalama spot getirilerinin yüzde 0,3, toplam getirilerin de yaklaşık yüzde 3 seviyesinde olması bekleniyor.

BloombergHT’nin haberine göre, gelişmekte olan piyasalardaki para birimlerinin arasında Nijerya, Türkiye ve Brezilya'nın en iyi performansı göstermesi bekleniyor.

Dolarda güçlenme sürecek

Gelecek yıl doların daha da güçlenebileceği ve bunun potansiyel olarak birçok gelişmekte olan piyasa para birimi üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin döviz değerlemelerinin 'daha az' ilgi çekici hale geldiği ifade edildi.

SocGen stratejistleri, çoğu gelişmekte olan ülke para birimini "şu anda aşırı değerli" olarak görüyor.

Stratejistler, Orta ve Doğu Avrupa'daki bazı para birimlerinin yüzde 15-20 oranında aşırı değerli olduğunu, Kolombiya pesosu ve Meksika pesosunun ise yaklaşık yüzde 10-15 oranında aşırı değerli olduğunu kaydetti.

Rapora göre 2026'da gelişmekte olan piyasalarda yerel tahvil getirilerinin muhtemelen pozitif olması, Türkiye ve Brezilya'da ise daha iyi performans göstermesi bekleniyor.