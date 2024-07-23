Avrupa'nın en büyüğü sterlinde alıma geçti

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi olan ve 2,3 trilyon dolarlık varlığı yöneten Amundi SA son aylarda sterlinde alıma geçti ve bir yılın zirvesine yükselen para biriminde daha fazla yükseliş yaşanabileceğini öngördü.

Amundi Küresel Kur Başkanı Andreas Koenig, şu anda yaklaşık 1,29 seviyesinde olan sterlin/dolar kurunun yıl sonuna kadar 1,35’e kadar yükselmesini bekliyor.

Yıl sonuna kadar yükselmesi bekleniyor

Öncesinde, aralarında Goldman Sachs’ın de bulunduğu bazı bankalar İngiltere ekonomisinin daha parlak bir görünüme kavuşması ve Başbakan Keir Starmer’ın İşçi Partisi’nin ezici bir çoğunlukla iktidara gelmesinin ardından siyasi istikrar umutlarıyla sterlin için pozitif görüş bildirmeye başlamıştı.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz oranlarını diğer merkez bankalarından daha az indireceği görüşü de sterline destek sağlarken, para birimi Kasım ayından bu yana en iyi ayına doğru ilerlemeye başladı.

Sterlin lehine pek çok argüman söz konusu

Geçen yıl, İngiltere’nin resesyona girmesinin ardından 1,21 dolara kadar düşebileceği görüşüyle sterlinde kısa pozisyon açan Koenig, “Ekonomik ortamda bir iyileşme var ve nispeten istikrarlı bir hükümet var, dolayısıyla sterlin lehine pek çok argüman söz konusu” dedi.

JPMorgan ise sterlinde yükseliş beklentisine yönelik pozisyonların rekor kırması nedeniyle, bir düzeltme ihtimaline karşı kırılgan durumda olabilecekleri konusunda yatırımcıları uyardı.