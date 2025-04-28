Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı Kocaeli’de başladı

Genç yeteneklerle iş dünyası arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlayan Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören ile kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 14 üniversitenin iş birliği ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 28 -29 Nisan’da gerçekleştirilecek fuarın açılışına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş,Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve eşi Prof. Dr. Zeynep Cantürk hanımefendi ile paydaş üniversitelerin rektörleri ve il protokol teemsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayan programda Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı iş birliğinde hazırlanan müzik dinletisi ve fuarın tanıtım filmi gösterildi.

“Fuar ülkemizin geleceğini şekillendiriyor”

Fuarın gençler için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurgulayan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bu fuar, ülkemizin geleceğini şekillendiren önemli bir platformdur. Lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar, belki de yarın çalışacakları firmayı seçme imkanı bulacaklar. Aynı zamanda firmalar da her zaman ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne ulaşma fırsatı yakalayacaklar. Etkinliklerle dolu iki gün geçireceğiz. Geçtiğimiz yılki başarılı fuar, bu etkinliğin ne kadar değerli olduğunu kanıtlar nitelikte. Gençlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Gençlere CV doldurmalarını tavsiye ediyorum”

Fuarın şehrimize bölgemize ülkemize hayırlı olmasını temenni eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Fuarı yapay zekaya sordum. Algısını merak ettim.Marmarakafdiye yazdığımda bambaşka sonuçlar çıktı. Ancak 'Marmara Kariyer Fuarı' yazdığımda ise yapay zeka Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olma özelliğini ilk sıraya koyarak detaylı bilgiler verdi.Bu fuar, diğer bölgesel fuarlardan daha geniş ve etkin alan sunuyor. Somut sonuçlara baktığımda fuarın etkinliğini daha net görüyoruz. Bu fuar, geleceğimize yapılan stratejik bir yatırımdır. Gençlerimize sadece iş imkanı sunmakla kalmıyor, onlara parlak bir istikbalin kapılarını aralıyor. Gençlerimiz bana gelecekleriyle ilgili sorular soruyorlar. Ben de onlara CV doldurmalarını tavsiye ediyorum. CV hazırlayarak yarın onlardan neler isteneceği konusunda farkındalık oluşturuyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

“İş dünyasına bahar şenliği yaşatacak”

Geçtiğimiz yıl, tüm destekçilerimiz ve paydaşlarımızla bir hikâye yazdıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Şimdi ise bu başarıyı tüm paydaşlarımızla omuz omuza vererek daha büyük bir romana dönüştürmeye hazırlanıyoruz. Çünkü Marmara Kariyer Fuarı sadece bir kariyer etkinliği değil; Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin potansiyelini keşfettiği, İş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprüdür. MARMARAKAF, Türkiye’nin yarınlarına yapılan en stratejik yatırımdır.

Türkiye’nin en önemli ve en büyük kamu kuruluşları ile özel sektörü bir araya getirecek olan Marmara Kariyer Fuarı, ülkemizdeki istihdama da büyük katkı sağlamaktadır. Bu fuar gençlerimiz ile iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olduğunu ispatlamıştır. Bu yılki konseptimizle, Marmara Kariyer Fuarı’nda sadece istihdama yönelik etkinlikler düzenlemekle kalmayacak, bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalıklar oluşturacak, açık hava konserleri, gösteriler ve sergilerimizle de adete bir bahar şenliği havası yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“Fuar, sadece Marmara bölgesi ile sınırlı değil”

Bilimin yanında topluma hizmet de üniversitemizin vizyonları arasında bulunduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Cantürk şunları söyledi:

“Bu sebeple hayata geçirdiğimiz toplumsal sorumluluk projelerimiz ile de farklı etkinlikleri fuar süresince gerçekleştireceğiz. Görme engelli öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın da faydalanabilmesi için oluşturduğumuz ve şu ana kadar 500 eserin yer aldığı Kocaeli Üniversitesi Sesli Kütüphanemize kazandırmak için bir kitabımızı fuar kapsamında kurduğunuz kabinde seslendireceğiz ve sesli kitap haline dönüştüreceğiz.

Bu fuar sadece bu bölgedeki üniversitede okuyan gençlerimizin değil, ülkemizin dört bir yanında öğrenim gören veya mezun olmuş tüm gençlerimizin Kariyer Fuarıdır. Bu sebeple de Marmara Kariyer Fuarı sadece Marmara Bölgesi ile sınırlı değildir. İsteyen herkes bu fuara katılabilir. Bu sebepledir ki geçen yıl 100 binin üzerinde kişi Marmara Kariyer Fuarı’na katılım sağlamıştır. Bu yıl da geçen yıldan daha fazla katılımcının fuarımıza ilgi göstereceğine inanıyorum.”