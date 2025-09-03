Avrupa’nın rüzgar enerjisi kapasitesi 6,8 gigavat büyüdü

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'un raporuna göre, yılın ilk yarısında Avrupa rüzgar enerjisi kurulu gücü yaklaşık 6,8 gigavat arttı.

Bu artışın 6 gigavatlık kısmı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 yükselen karasal rüzgar enerjisi, 741 megavatı da deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerinden oluştu.

Avrupa rüzgar enerjisi kurulu gücündeki artışın 5,3 gigavatı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından sağlandı.

Almanya 2,2 gigavat artışla en fazla kurulum gerçekleştiren ülke oldu. Almanya'yı 889 megavatla İspanya, 760 megavatla Birleşik Krallık, 593 megavatla Türkiye takip etti.

Avrupa genelinde karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü 254 gigavat, deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 37 gigavat oldu.

Rapora göre, rüzgar enerjisi kurulumları yıl boyunca eşit ya da tutarlı bir hızda gerçekleşmiyor. Özellikle deniz üstü rüzgar kurulumları hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Son 10 yılın ortalamasına bakıldığında, deniz üstü rüzgar inşaatlarının ilk yarıya kıyasla yılın ikinci yarısında daha fazla yapıldığı görülüyor.

Avrupa'da 2025 sonu için kurulu güç artışı öngörüsünün 22,5 gigavattan 19 gigavata çekildiği ifade edilen rapora göre, yılın ikinci yarısında 12 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücünün sisteme alınacağı tahmin ediliyor. Bunun 9 gigavatının AB ülkelerinden gelmesi bekleniyor.

AB’nin 2030 hedefi: 425 gigavat rüzgar enerjisi

Rapora göre, AB'nin 2030 yılına kadar 344 gigavat kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Bunun 298 gigavatı kara, 46 gigavatı deniz üstü santrallerden oluşacak ancak AB'nin hedefi 425 gigavat seviyesinde.

Özellikle 2030 sonrasında güçlü bir kurulum ivmesi beklenirken, hükümetlerin, sanayinin elektrifikasyonuna, elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve modernizasyonuna, liman altyapısına yapılacak yatırımlara ve AB'nin yeni izin kurallarının tam olarak uygulanmasına öncelik vermesi gerekiyor.