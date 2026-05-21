Avrupa’nın yakın tedarik ihtiyacı yeniden önem kazandı

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin artırılmasının önemine dikkat çekerek, son yıllarda jeopolitik gerilimler, energy arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını belirtti.

Rekabet gücünün korunabilmesi için döviz dönüşüm desteğinin kapsamının genişletilmesi ve süresinin uzatılması gerektiğini vurgulayan AHKİB Başkanı Aziz Aytek, “Hükümetimiz, ihracatın desteklenmesi noktasında imalatçı ihracatçılara yönelik kurumlar vergisinin yüzde 12,5’e indirilmesi, yüzde 3 olan döviz dönüşüm desteğinin 3 ay daha uzatılması gibi önemli adımlar attı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekonomi yönetimimize, Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür adımlarla yalnız olmadığımızı hissetmek, bizleri daha da güçlendiriyor. Ancak ihracat pazarlarında rekabetçiliğimizi koruyabilmek için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bizim talebimiz döviz dönüşüm desteğinin yüzde 5’e çıkartılarak süresinin de yıl sonuna kadar uzatılmasıdır” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı ile yakın coğrafyalar öne çıktı

Avrupa pazarında öne çıkan “yakın tedarik” (nearshoring) avantajına da dikkat çeken Aytek, bu fırsatın sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde küresel lojistik koşulların normale dönmesiyle avantajın kaybolabileceğini belirtti. Aytek, “Mevcut Hürmüz gerilimiyle birlikte Avrupa’nın yakın tedarik ihtiyacı yeniden önem kazanmış; bu durum, ana ticaret ortağımız olan Avrupa pazarında Türkiye’nin nearshoring avantajını ön plana çıkarmıştır. Türkiye ortalamasında kilogram başına ihracat değeri 1,5 dolar iken, hazır giyim sektörümüzün kilogram başına ortalama ihracatı 16,1 dolar, Avrupa Birliği pazarına ise 20,7 avro seviyesindedir. Bu rakamlar sektörümüzün üretime, istihdama ve net döviz girdisine katkısını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.