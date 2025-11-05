Avukat danışma ücretleri 2026 | Zamlı güncel avukatlık ücretleri ne kadar oldu?

Hukuki destek almak isteyen vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşıyan tarife, avukatlık hizmetlerinin kapsamını ve ücretlendirme esaslarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Böylece “Avukatlık ücreti ne kadar oldu? Danışma ücreti kaç TL? Dava açma maliyeti nasıl hesaplanıyor?” gibi soruların yanıtları da daha şeffaf hale geldi.

Yeni dönemde özellikle boşanma, ceza, icra ve iş davaları gibi alanlarda uygulanacak ücretlerde dikkat çeken artışlar yer alıyor. Türkiye genelinde geçerli olacak tarife, avukat danışma ücreti, vekâlet ücreti, icra takibi ve sözleşme hazırlama gibi birçok kalemi kapsıyor. Türkiye Barolar Birliği’nin güncellediği bu düzenleme, hukuk alanında adil ücretlendirme ve şeffaflık hedefiyle hazırlandı. 2025-2026 döneminde geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, hem vatandaşlara hem de hukuk camiasına yol gösterici bir kaynak olacak.

Avukat danışma ücretleri 2026

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir."

Zamlı güncel avukatlık ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, " Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde (AAÜT), maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca nisbî Tarife ücretini belirleyen Üçüncü Kısıma %13’lük yeni bir dilim eklenmiştir." denildi. Buna göre Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45.000 TL, Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 30.000 TL olarak tespit edildi.

Güncel dava ücretleri

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45.000 TL'dir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 30.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22.500 TL olarak belirlenmiştir.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için 9.000 TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20.000 TL’dir.

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65.000 TL'ye yükseltilmiştir.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL’dir.

Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27.000 TL olarak belirlenmiştir.