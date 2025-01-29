Avukata ücret ve vergi desteği geliyor! Çalışma esasları ve özlük hakları genişletiliyor

Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji belgesini açıkladı. Belgede avukatlara yönelik vergi ve ücret desteğinin yanı sıra, bazı iş ve işlemlerin avukatlar aracılığı ile yapılması sağlanarak, avukatların iş kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Staj yapan avukatlara devlet desteği sağlanacak

Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerle ilgili kanuni düzenlemeler önümüzdeki günlerde AK Parti tarafından başlatılacak. Bu doğrultuda, özellikle adliyelerde staj yapan avukatlara altı ay boyunca devlet tarafından ücret desteği verilecek.

Gelir vergisi, stopaj ve KDV’de indirim geliyor

Adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede avukatların ödemek zorunda olduğu gelir vergisi, stopaj ve KDV gibi vergi kalemlerinde indirime gidilecek.

İş yeri avukatlarının ücretlerinde taban belirlenecek

Bir iş yerine bağlı çalışan avukatların ücretlerine de alt sınır getirilecek. Ödenecek ücretler bu sınırın altına düşmeyecek. Uzun süredir beklenti içinde olan kamu avukatları ile ilgili de düzenleme yapılacak. Bu doğrultuda kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik yeni adımlar atılacak.

Şirketlere avukat bulundurma mecburiyeti devreye alınacak

Ayrıca koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması, şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğunun genişletilmesi, belirli davalarda avukatla temsil mecburiyeti getirilmesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştirilecek. Türkiye Gazetesi’ne konuşan AK Parti kaynakları, dünyada birçok ülkede koruyucu avukatlık sistemi uygulandığını hatırlatarak “Mesela tapu işlemleri gibi bazı işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilebilir. Dünyada birçok ülkede özellikle ticari faaliyetlerde bazı işlemlerin avukat olmadan yapılmayacağına yönelik sistem var. Burada amaç bazı işlemlerin avukatla yapılmasını ve böylece çıkabilecek ihtilafların azaltılmasıdır. Bu sayede mahkemelerin iş yükünün de azaltılması amaçlanıyor” dedi.