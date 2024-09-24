Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,35 seviyesinde tutuldu.

"Enflasyon hala %2-3 hedef aralığı orta noktasının oldukça üzerinde"

Foreks Haber'in aktardığına göre, RBA'dan yapılan açıklamada, enflasyonun 2022'deki zirveden bu yana önemli ölçüde düştüğünü, çünkü yüksek faiz oranlarının toplam talebi ve arzı dengeye yaklaştırmak için çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak enflasyon hala %2–3 hedef aralığı orta noktasının oldukça üzerinde. Manşet enflasyonu, aylık TÜFE göstergesiyle ölçüldüğünde Temmuz ayında düştü. Manşet enflasyonunun federal ve eyalet yaşam maliyetindeki rahatlamanın bir sonucu olarak geçici olarak daha da düşmesi bekleniyor. Ancak, mevcut tahminlerimiz enflasyonun 2026'ya kadar hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesini öngörmüyor. Yıl sonu terimleriyle, altta yatan enflasyon 11 çeyrek üst üste hedefin orta noktasının üzerinde oldu ve geçen yıl çok az düştü. " denildi.

"Öncelik, enflasyonun hedefe dönmesi"

RBA, önceliklerinin enflasyonun hedefe dönmesi olduğunun altını çizdi.

Açıklamanın sonunda, "Kurul, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine güvenmeye devam edecektir. Bunu yaparken, küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere, iç talepteki eğilimlere ve enflasyon ve işgücü piyasası görünümüne yakından dikkat edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe döndürme kararlılığında kararlılığını koruyacak ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır. " denildi.