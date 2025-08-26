Avustralya Postası, tarifeler nedeniyle ABD gönderilerini durdurdu

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, Australia Post'tan yapılan açıklamada, ABD'nin düşük değerli paketlere uygulayacağı yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta ve kargo gönderilerinin çoğunluğunu durdurma kararı alındığı bildirildi.

"Yalnızca mektup, belge ve 150 doların altındaki hediyelerin gönderimine izin verilecek"

Açıklamada, yalnızca mektup, belge ve 150 doların altındaki hediyelerin gönderimine izin verileceği, diğer gönderilerin ise "bir sonraki duyuruya kadar" kabul edilmeyeceği belirtildi.

Kararın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, ABD ile Porto Riko'ya gönderilecek çoğu ürünün bu kapsamda durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Durumun karmaşık ve hızla değişen yapısı nedeniyle müşterilerimize sürdürülebilir çözüm geliştirebilmek için geçici ve kısmi bir askıya alma uygulaması zorunlu hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor. Fakat ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam edecek.

Hindistan yönetimi de 23 Ağustos'taki açıklamasında ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta gönderilerini 25 Ağustos itibarıyla askıya alacağını duyurmuştu.