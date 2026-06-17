Avustralya ve Türkiye’den güçlü COP31 mesajı

Maruf Buzcugil

ANKARA - Avustralya Büyükelçiliği’nin Cer Modern’de düzenlediği “Unutulmuş Pasifik- The Forgotten Pacific” etkinliğinde konuşan Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, “Türkiye ve Avustralya gerçek bir ortaklık ruhuyla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Büyükelçi Zafer Ateş de “Türkiye ve Avustralya arasındaki bu ortaklık, diplomasi, diyalog ve iş birliğinin kalıcı değerini göstermektedir” mesajını verdi.

“Unutulmuş Pasifik” etkinliğinde iklim değişikliği nedeniyle Pasifik’te sular altında kalma riski taşıyan 18 ada ülkesinin durumunu anlatan belgesel gösterildi.

Avustralya’dan dünyaya Antalya daveti

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak COP31’in işbirliği ortağı Avusralya’nın Ankara Büyükelçisi Vincent şunları söyledi:

“Avustralya’nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı, COP31 Müzakerelerden Sorumlu Başkanı Sayın Chris Bowen’ın da ifade ettiği gibi, Türkiye ve Avustralya gerçek bir ortaklık ruhuyla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

Aramızda bulunamasa da, burada COP31 Atanmış Başkanı Sayın Murat Kurum’a burada atıfta bulunmak ve Sayın Bakan Kurum ile Sayın Bakan Bowen’ın COP31’in şeffaf, kapsayıcı ve iş birliğine dayalı olması yönündeki ortak kararlılıklarını vurgulamak isterim. Türkiye-Avustralya COP31 ortaklığı, küresel iklim kriziyle mücadele için gerekli olan çok taraflı iş birliğinin somut bir örneğini oluşturmaktadır. Tüm Tarafları aynı iş birliği ruhuyla Antalya’ya gelmeye davet ediyoruz.”

"Türkiye ve Avustralya arasındaki bu ortaklık, diplomasi, diyalog ve iş birliğinin kalıcı değerini göstermektedir"

Türkiye ve Avustralya, COP31 için benzersiz ve yenilikçi bir iş birliği modeli üzerinde anlaştıklarını vurgulayan, Dışişleri Bakanlığı Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Büyükelçi Zafer Ateş de “Uluslararası ilişkilerin birçok alanında çok taraflılığın giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye ve Avustralya arasındaki bu ortaklık, diplomasi, diyalog ve iş birliğinin kalıcı değerini göstermektedir. Bu model aracılığıyla, iklim rejiminden beklentilerin sürekli değiştiği bir dönemde, ‘çok taraflı iş birliğinin’ hala somut sonuçlar verebileceğini göstermeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Avustralya’nın hassasiyetle takip ettiği Pasifik’te sular altında kalma riski altındaki ada devletlerine de değinen Ateş, “Emin olabilirsiniz ki, Pasifik, COP31 Başkanlığımız boyunca önemli bir husus olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Büyükelçi Ateş, COP31 Öncesi Toplantısı 5-8 Ekim 2026 tarihleri ​​arasında Fiji'de düzenlenecek Pre-COP etkinliğine de aynı işbirliği ruhuyla yaklaştıklarını söyledi.

Ev Sahipliği Modeli COP31-Antalya

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya’da yapılacak. COP31 için Türkiye ile Avustralya uzun süren diplomatik müzakereler sonucunda anlaşmaya varmıştı. Zirvede Türkiye Ev Sahibi ve Başkan, Avustralya ise Müzakereler Başkanı rolünü üstlendi. Üzerinde uzlaşılan “Ev Sahipliği Modeli” kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanı olarak atanırken, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen Müzakereler Başkanı görevini üstlendi.

COP31’in üçüncü bir ortağı Pasifik

İklim değişikliği gerçeğinin en somut endişesi Pasifik’te sular altında kalma riski taşıyan 18 ada ülkesinde yaşanıyor. COP31’in Türkiye ile birlikte ortağı Avustralya bu riski hazırladığı “Unutulan Pasifik- The Forgotten Pacific” belgesel filmiyle dünya gündemine taşıdı. Avustralya Büyükelçiliği’nin Ankara Cer Modern’de gösterilen belgeselde sular altında kalma feleketi riski taşıyan 18 ada devletinin durumu tüm çıplaklığıyla anlatıldı. Avustralya Büyükelçisi Vincent, belgesel gösterimi öncesinde “Sayın Bakan Kurum ve Sayın Bakan Bowen, kısa süre önce yayımladıkları ortak mektuplarında Türkiye’den Pasifik’e uzanan güçlü bir uluslararası iş birliği ruhuna olan bağlılıklarını ortaya koydular. Bu mektupta üç Pasifik İklim Elçisi atadıklarını duyurdular” dedi.

Vincent’in verdiği bilgiye göre, elçiler Pasifik’in iklim liderliğini küresel düzeyde güçlendirmeye çalışacak. Pasifik ve tüm Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri için hükümetlerden, uluslararası kuruluşlardan ve devlet dışı aktörlerden daha güçlü destek sağlanmasına öncülük edecekler.

Pasifik’teki durum Antalya zirvesi öncesinde Fiji’de düzenlenecek Pre-COP ile 5-8 Ekim tarihlerinde Tuvalu’da gerçekleştirilecek özel liderler buluşmasında ele alınacak.