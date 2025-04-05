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Avustralya’da emeklilik fonlarına siber saldırı

Avustralya'da 3,5 milyon üyeli AustralianSuper dahil birçok emeklilik fonuna yönelik siber saldırılarda, yüzlerce kişinin hesabı ele geçirildi ve bazı üyeler yaklaşık yarım milyon dolar kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Avustralya’da emeklilik fonlarına siber saldırı
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AustralianSuper'den yapılan açıklamada, üyelerin hesaplarına girişte sorun yaşadığını ve bazı hesaplarda hiç para görünmediği belirtildi.

Açıklamada, siber saldırıyı düzenleyenlerin bu hafta içinde 600'e yakın üyenin şifresine erişerek hesaplarına giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Ülkede emeklilik fonunu temsil eden Avustralya Süper Emeklilik Fonları Birliğinden (ASFA) yapılan açıklamada da "bir dizi" emeklilik fonunun siber saldırıların hedefi olduğu kaydedilerek, bazı üyelerin hesaplarının bu saldırılardan etkilendiği duyuruldu.

Açıklamada, fonları temsil edenlerin etkilenen üyelerle iletişime geçtiği ve verileri tehlikeye girenlere yardımcı olduğu vurgulandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, siber saldırılardan haberdar olduğunu ifade ederek, "Zaman içinde yanıt vereceğiz. Ne olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Avustralya'da yaklaşık her 6 dakikada bir siber saldırı olduğunu unutmayın. Bu düzenli bir sorun." ifadelerini kullandı.

AustralianSuper'in internet sitesindeki bilgilere göre, fonun büyüklüğü 365 milyar doların üstünde ve 3,5 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

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