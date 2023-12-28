Avusturya tarihinin en büyük iflası: Emlak devi Signa'nın büyük iştiraki iflas başvurusu yaptı

Signa'dan yapılan açıklamada, şirketin Viyana Ticaret Mahkemesi'ne yeniden yapılandırma işlemleri için başvurduğu belirtildi. Açıklamada, iflas başvurusundaki "Amaç, şirketin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve şirketin sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırılmasıdır" ifadesine yer verildi.

Signa'nın ikinci en büyük iştiraki Signa Development Selection'ın da yeniden yapılandırma işlemleri için mahkemeye 29 Aralık'ta başvuracağı kaydedildi. Avusturya, Almanya ve İsviçre'de yüksek profilli projelere ve büyük alışveriş merkezlerine sahip iş insanı Rene Benko'nun kurucusu olduğu Signa, kasım ayında yaklaşık 5 milyar Euro'nun üzerinde borçla iflas başvurusunda bulunmuştu.

Ülke tarihinin en büyük iflası

Bu, Avusturya ekonomisinin tarihindeki en büyük iflas olarak kayıtlara geçti. Bu arada Signa Prime Selection AG, 19,3 milyar Euro değerinde 54 mülk ve 4,5 milyar Euroluk borçla Signa'nın en büyük gayrimenkul bölümünü oluşturuyor.

Şirketin gayrimenkulleri arasında Viyana'daki Park Hyatt, Berlin'deki KaDeWe alışveriş merkezi, Münih'teki Oberpollinger alışveriş merkezi ve Hamburg'da inşaatı devam eden 64 katlı Elbtower da yer alıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporuna göre Signa'nın iflası, öncelikli olarak Avusturya, İsviçre ve Almanya'daki bankaları olumsuz etkileyecek. Signa Prime Selection ve Signa Development Selection'ın iflaslarının yükümlülüklerinin iki kat yüksek olması nedeniyle ana şirket Signa'nın iflasından daha büyük etki oluşturması bekleniyor.